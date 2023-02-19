【溫泉禮儀】日本泡湯「10規矩」要知

日本初春，乍暖還寒，旅行泡溫泉，確實是絕佳享受。但由於香港沒泡湯文化，香港人在日本泡溫泉，規矩似懂非懂，故經常「失禮」人前。若不想面懵，不如先學懂日本溫泉禮儀，再享受泡湯也沒遲：

（1）浴衣：衣襟要左疉右

入住日本溫泉酒店，通常先換浴衣往浴場，浴衣正確穿法，衣襟是左疉右，並腰帶圍腰，在腰側打上蝴蝶結。但切忌錯把衣襟右疊左，因為這是日本壽衣穿法，會很不吉利。雖然傳統溫泉旅館，普遍容許住客穿着浴衣於店內自由活動，但部分洋式旅館，對穿着浴衣活動範圍或有限制，最好先行跟旅館確認。

（2）更衣：脫光勿帶手機

日本浸溫泉，通常男女分隔，男湯有時會稱「殿湯」，女湯有時又稱「姬湯」，進前要先望清楚。進更衣區後，要脫光衣服，連同隨身物品全都放進儲物籃，包括大毛巾，只取小毛巾進浴場。特別提醒你，切勿帶手機內進，任何拍攝都會冒犯他人私隱，嚴重甚至會被報警處理。

（3）紋身：護理膠布遮掩

由於紋身容易令人聯想黑幫，故此日本溫泉普遍都禁止有紋身客人進入，或勸喻紋身客人租用私人風呂。但如果紋身圖案很小，建議也可使用大碼護理膠布覆蓋，走進浴池後，浸泡泉水遮掩。

（4）沖涼：不要站着沖身

走進溫泉池之前，必須先行沖涼，用皂液洗淨身體， 但浴場淋浴地方通常都比鄰而坐，故用花灑沖身時記緊先坐下，切勿把水噴濕他人。

（5）目光：不要盯着人看

日本人泡溫泉，對玉帛相見早習以為常，但外國人卻未必會自在，而目光亦不知放哪裏，但無論如何，就是不要緊盯人家身體，即使遇上眼神接觸，亦可以輕輕點頭，自然地表達善意便成。

（6）掛湯：適應泉水溫度

走進溫泉池前，可先用湯勺盛起泉水「掛湯」淋身，讓身體漸進適應泉水溫度，並建議「掛湯」先從手腳開始，遠離心臟位置，可避免血壓暴升過急，引起不適。

（7）毛巾：不要放進泉水

走進溫泉池時，為免弄污泉水，不要把小毛巾浸入池中，你可把它放在池邊，或摺起放頭上，用濕了冷水的毛巾放頭頂，亦可有效降溫。若然頭髮太長，也應先把頭髮束上才走進溫泉池。溫泉不是泳池，切勿把頭潛入水中，也不要做游泳動作，更不要跳水式進池。

（8）順序：室內泡到室外

假如溫泉有露天風呂，建議出外前，先在室內溫泉池浸泡片刻，讓身體暖和，才再到室外浸泡。浸泡時間，也不宜過久，一般10至15分鐘已很足夠，建議最好分3次，每次浸泡5分鐘，身體會更易適應。若有冷池，更可冷熱交替浸泡，消除疲勞效果更佳。

（9）默浴：降低染疫風險

雖然泡溫泉不用戴口罩，但為降低染疫風險，自疫情後日本人已習慣「默浴」，浸溫泉時沉默不交談。

（10）浸後：抹乾進更衣區

泡溫泉後，若泉水屬酸性，帶有硫磺味，便應再沖洗身體一次，可避免泉質刺激皮膚。在進更衣區前，記緊先用小毛巾抹乾全身，以免弄濕更衣區。由於浸溫泉會流汗，泡完記得多喝水補充水分，但切記不要生喝溫泉水，引致腸胃受刺激不適。