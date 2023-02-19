穿梭橫街小巷　發掘避世小店

繁華的香港商廈林立，街道每分每秒都擠得水洩不通，假日想去郊外鬆一鬆，可惜也是逼爆人。面對高壓的環境，偶然都想遠離凡囂抖一抖。其實只要停一停，細心留意周邊，會發現在繁華的大街或小巷，可以發掘到一些滿滿度假氣息的避世小店，讓大家好好暢飲一番，為自己減壓打氣。

藍白花磚西班牙小屋

來到銅鑼灣，悠閒地向避風塘方向走走，很容易被一幅長達25呎寬的壁畫吸引，餐廳配藍白花磚門面，極具視覺效果，令人猶如置身歡樂的度假小區。它的真身是一間新開的2層西班牙Tapas餐廳Calle Ocho，店內同樣鋪上西班牙藍白花磚、多幅法蘭明歌風格的畫作、各式傳統樂器和60年代的復古風扇等。來到樓上，私人包廂內掛上多款復古海報、家庭照和西班牙風景照片，打造親密氣氛，和朋友吃着Tapas飲Sangria，最是輕鬆熱鬧。

創意海鮮甜筒

行政總廚Víctor Caballé Molina指Tapas以分享為目的，款式繁多，由肉類、海鮮或蔬菜通通都有。傳統菜式有西班牙直送的燒墨魚，墨魚放在特製機器內搖晃8小時再烤焗，質感柔軟鮮香。想佐酒的話，來一口鯷魚配薯片，鯷魚以醋醃24小時，再加橄欖油和蒜頭等，配薯片和橄欖吃，酸爽開胃。其他還有西班牙番茄多士、酥炸小青椒、西班牙炸丸子等美食，最適合作分享小食。

傳統美食外，亦不乏創意出品，如西班牙薯仔蛋餅有多款口味，加入紅椒和大蝦最是鮮味，蘸加入泡菜製作的蛋黃醬，加添味道。海膽吞拿魚甜筒以師傅去日本旅遊品嘗過的美食來創作，迷你甜筒內是滿滿吞拿魚、海膽、牛油果，一啖一口，很受客人歡迎。墨汁香辣魷魚焗飯，特別加入辣椒粉和牛油，拌勻吃油潤香辛，再配酥炸魷魚和蒜蓉蛋黃醬，口感滿滿，最後來一口鋪滿熱情果醬的芝士蛋糕，消滯又滿足。

小巷意式餐館

中環蘇豪區有很多異國風味的餐廳，想搵好野食，不妨轉入橫街窄巷。走過一條小街，從住宅旁不顯眼的小樓梯拾級而上，會發現一間新開的意式小餐館Filo Cibo e Vino。推開大門，只見一整排大窗，樸實明媚，牆上掛滿電影海報，天花燈以木架和酒瓶作裝飾，部分以復古餐具作吊飾，來到晚上，格外好氣氛。

餐廳名字在意大利文解作美食和美酒，創辦人兼主廚Filippo Bencini以他的家鄉北部艾米利亞區帕爾馬的菜式奉客。「帕爾馬除有著名的火腿，凍肉、芝士和手工意粉都相當出名，味道較強烈。」必吃的古拉泰勒風乾火腿，素有意大利火腿之王的美譽，入口即化。拳頭大的布拉塔芝士重達300克，配凍肉外，又可香炸後配番茄羅勒醬，同樣滋味。

主菜方面，傳統的托斯卡尼海鮮濃湯，內有多款海鮮，再加入紅蝦濃湯吊味，鮮味加倍。意式香烤豬腩肉慢煮16小時，再炸至金黃香脆，配用時令水果加芥末和糖製作的芥末水果，香甜去膩。另一道意式紅酒燴牛肉，用意大利葡萄酒之王巴羅洛醃肉，配粟米糊來吃，香滑肉嫩。店內每日會供應數款自家製手工意粉，無論是鮮香的西西里紅蝦番茄意粉，又或是Creamy的古拉泰勒火腿忌廉意粉，配上意大利餐酒，令人回味。