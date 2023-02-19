高海寧偷聽貼士落注　爆黎諾懿係大贏家！

藝人高海寧（高Ling）與陳煒（煒哥）今午（19日）現身馬場，出席「TVB賽馬日」。高Ling笑指到場後便不停「偷聽貼士」，又大爆有同事投注60元，即贏得2000餘元，問到她有否「搭單」，她扁嘴說：「我冇買呀，跟住咪搭30蚊，跟佢買第2場囉。」據悉「大贏家」乃黎諾懿！

煒哥笑言已交低1千元給「信得過嘅人」，希望有所斬獲。當談到橫財運，她說：「打死都話有。」高Ling接口：「我試過參加遊戲節目，要抽到91張銀紙，竟然畀我搞掂，結果贏咗91,000蚊獎金加獎品，嗰次真係好好運！同埋嗰次衣着同今日一樣，都係桃紅色，希望旺一旺佢。」煒哥說：「咁我都試過用100蚊亂畫三重彩，結果畀我贏咗幾千蚊。」

談到剛過去的情人節於社交平台放閃，大晒老公送花，煒哥冧爆表示：「冇其他禮物嘞，我就煮咗佢好鍾意食嘅嘢，花咗好多心機同時間，佢就淨係花錢啫。嗰朝佢突然間問我有冇見到彩虹，我話冇，點知晏晝就收花。」高Ling接口：「我都收到花喎，事關嗰日我去咗花店買花，所有花都紮好晒，我想買單枝，女店員好好，送咗束畀我，叫我多啲幫襯就得。（快啲搵番個人送啦。）要睇緣分，我都好努力㗎嘞。」