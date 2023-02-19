陳豪義賣咖啡打氣　找數與陳茵媺旅行過二人世界

無綫相隔22年，再次舉辦「TVB賽馬日」，旗下數十藝人盛裝出席，當中包括陳豪、汪明荃、譚俊彥（Shaun）、陳展鵬、陳煒等，場面熱鬧。陳豪與譚俊彥兩型男，對於入馬場參與公司的盛事感到高興，陳豪更「出錢又出力」：「因為我有個咖啡檔喺度義賣，自己同啲同事主力沖咖啡，搵得獎咖啡沖畀大家飲，貢獻一下啦，所以未必有時間落注同留意賽事。」Shaun笑言忙於偷聽貼士：「我第1次嚟，本身唔識賭馬，亦都冇乜賭運，但喺看台見到啲馬匹奔馳覺得好震撼。（今日預算咗幾多賭本? ）冇計喎。」

Shaun指今次與陳豪合作拍攝「TVB賽馬日」宣傳短片：「成日都話想合作，今次當係熱身。為將來合作拍劇做準備。（想合作拍乜片種？）喜劇，阿Mo是搞笑能手，同佢一齊拍應該好好玩。」Mo即接口：「原先我哋將會合作拍劇，但依家一切推遲咗，可能要到6月先開鏡。（計劃再同太太陳茵媺去旅行？）會呀，今次過二人世界，係我對太太嘅承諾，同保持夫妻間關係。（計劃去邊？）遲啲你哋（指記者）咪知囉。」Shaun聞言即接口：「陳豪成日都有驚喜，我驚我老婆今晚有投訴呀！」

另外，Shaun又透露下月會先夥拍佘詩曼拍劇：「過年嘅時候，我哋喺幕後人戚其義屋企聚會，大家有傾過。（你哋有感情線？）依家咁多保密協議，唔知講唔講得喎，但我主要係同佢嘅對手戲，希望能夠擦出新火花。」