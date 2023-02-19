廉政狙擊︱吳卓羲唔再衝動　演心機律師被讚脫胎換骨

集合無綫小生花旦演出的邵氏劇集《廉政狙擊》將於明日（19日）首播，故事由一場大型冧樓意外展開，王浩信、吳卓羲、黃宗澤(Bosco)、胡定欣、黃智雯以受害者身份亮相，為配合眾人歷盡時間洗禮及難關考驗的友情線，劇組花了不少心思及時間斟洽經典歌曲《友共情》版權，繼而重新編曲及填詞，製作了普通話及廣東話版本外，還分別打造了R&B及搖滾版本。相關版本除了找來胡鴻鈞及吳業坤合唱外，劇中四位友情線主要演員智雯、Bosco、卓羲及浩信亦有合唱版，智雯也有Solo版，是次更是四人首度公開合唱，非常新鮮。劇組近日發布相關花絮片，四人正式埋位前與導演組就歌詞分配及走位等一再討論，惟正式埋位時卻連環甩轆，不約而同唱漏了一整段歌詞，場面搞笑。

而該劇早前於內地率先開播，在內地平台閱讀量高達2.8億，成績不俗。卓羲飾演的有腦有計謀兼為人內斂的心機律師，獲網民讚演技脫胎換骨，並恭喜他脫離「衝動」警察行列，卓羲受訪時笑指非首次演內斂角色，但為此下了不少苦功，當中最大難度是要「歪理變真理」：「要不停咁練習同背熟對白，首先要講到說服到自己，個角色講嘅每樣嘢都係啱嘅，咁先有能力再說服觀眾。（好大突破？）希望觀眾多啲留意吓我唔同角色嘅演出啦，觀眾鍾意就係我嘅突破。（第九次同Bosco合作有咩感覺？）最緊要觀眾鍾意，同埋我想講今次定欣都為角角下咗好多苦功，好用心同用力去演。」