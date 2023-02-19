邀何天嵐任MV女主角　謝高晉否認日久生情：私下似兄妹！

歌手謝高晉推出新歌《白羊男孩的情書》，日前為新歌拍攝MV，繼續請來師妹何天嵐（Wren）擔任女主角，男主角則由認識數年的網紅霍哥（Jeffrey Fok）負責。本身是白羊座的謝高晉對白羊座十分了解：「今次想將一啲其他人對白羊座嘅誤解講出嚟，白羊常常會將悲傷留給自己心深處，只寄望身邊的人開心快樂，處事上更會用盡200%嘅努力將每件事情做好。就同比賽一樣，訂立左嘅目標就算令自己遍體鱗傷，跪住爬都必定要完成！」

之前推出的《一對受害人》及《謝絕關心》皆由何天嵐擔任MV女主角，而兩首歌與新歌《白羊男孩的情書》串連成愛情故事，所以再邀Wren演情侶。此外，在網劇中同樣飾演情侶，問到是否欲打造成情侶檔？謝高晉指跟Wren同是由任硬照模特兒入行，明白轉做演員需要更多拍攝經驗：「所以除咗令佢可以習慣到角色之外，都可以令佢慢慢吸收拍攝上要注意的事。情侶檔方面就要睇吓觀眾們到底喜唔喜歡再作決定。」對會否日久生情，謝高晉坦言與Wren私下比較像兄妹。

而Wren第3度擔任謝高晉的MV女主角，除了感激對方照顧，亦因為多次合作而有默契，鏡頭基本一take過。Wren說：「完全冇尷尬，配合度好高，師兄帶住我入戲，非常容易投入。」對於謝高晉擁有迷人電眼又有酒窩，問她可被師兄迷倒？Wren甜笑說超級鍾意謝高晉的酒窩：「因為我冇酒窩，由細到大都好羨慕有酒窩嘅人。」然而在MV中有場煙花場口就令兩人NG頻頻：「因為好難去控制啲煙，有時候太大煙會遮咗鏡頭，雖然呢一段NG咗好幾次，但效果出嚟好浪漫！」