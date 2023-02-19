鄧建明好身手被結他耽誤　節食減10磅做打仔

歌手鄧建明（Joey）的新歌《救命》，他上一首單曲已經是2019年，相隔了14年，歌曲由火火負責填詞，Joey指火火當年曾經好希望為他或太極寫歌，今次可以說是圓他填詞夢，火火先後寫了3個版本，最終採取呢個貼地版本，他說：「分詞係講大家呢幾年搵食艱難，我有《Chill Club》呢個節目做係好幸福，如果冇咗呢個節目會點呢？我都有擔心過，呢首歌係畀大家宣洩吓，同大家打吓氣。」雖然好耐冇錄新歌，但這幾年得一間唱歌學校的校長指導，每逢遇到難度高的歌曲，他就向對方請教，獲益良多，他說：「所以timing好好，打通咗我任督二脈。」

Joey的新歌MV更打造了一個15分鐘長的微電影，除了有年輕導演，也邀請了演員張建聲、郭爾君友情演出，Joey在戲中更有動作演出，對他是一大挑戰，所以拍攝前他跟動作指導操練了兩、三日，本身有Keep Fit的Joey為加強訓練，每日都跑步，又用了個半月的節食減肥方法，成功減了10磅，連肚腩都冇埋：「我呢件舊皮褸係XS，好多舊衫着得番晒，因為辛苦踢走肥肉，要好好珍惜Keep住，張建聲我對打完，仲講笑話我係畀結他耽誤咗嘅武打演員，畀到信心我。」