真人版峰不二子 寫真界「凸」圍

聽到「峰不二子」呢個名字，相信唔少漫畫迷都為佢心動過，事關呢位來自經典作品《雷朋三世》嘅女角色，身材高挑又大波，造型性感到極，所以成為動漫世界入面嘅女神級角色。至於今日為大家介紹嘅女優峰里緒，身材同呢位女神有得揮，難怪能獲得「寫真界峰不二子」嘅稱號！

天然J奶配長腿

由加藤一彥創作嘅《雷朋三世》，可以話係日本動漫嘅經典，特別係女主角峰不二子，係好多動漫迷心目中嘅女神，事關呢位歐亞混血女盜賊擁有迷人嘅美貌、激凸嘅上圍同埋修長嘅美腿，簡直係索女嘅典範，所以被稱為現實版峰不二子，絕對係一種榮譽，而日本寫真女優峰里緒就係幸運兒之一。

講真，峰里緒個樣靚唔靚，見仁見智，筆者好懷疑佢有進行「後期加工」，所以點都會扣番少少分，但身材方面，實在冇得輸！身高達5呎6吋，以日本妹嚟講，算係幾高挑，最正係嗰對激凸J奶，又大又脹，表面仲現晒青筋，擺明係真材實料，襯埋水蛇腰同長腿，認真火辣到爆！

電腦評選冇花假

唔知係有心定無意，峰里緒一直冇公布過真實年齡，引起唔少人好奇，甚至嘗試起佢底。有人發現峰里緒曾經用過「愛島里緒」作為藝名參與攝影活動，之後以「紫咲凜」呢個名進軍寫真界。另外，有人指峰里緒嘅出生年份應該係1985年，若然屬實，佢今年豈不是已經37歲？不過，有一點可以肯定，佢之所以同峰不二子扯上關係，唔係靠吹水，原因係有雜誌喺2018年搞咗個「寫真界峰不二子選舉」，由人工智能嚟評核一眾寫真女優，結果峰里緒被選為冠軍，亦因為咁，阿妹就用個「峰」字改個新藝名以作紀念。