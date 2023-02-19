當水流量多得驚人，我哋會稱之為「洪水」，但喺好色之士眼中，呢兩個字都可以用嚟形容女伴喺床戰過程中興奮無比嘅反應，難怪「洪水（Flood）」周不時喺情色世界中出現喇！

Flooding the Basement 濕之暗示

因為性興奮搞到私處濕晒，好多女性都唔好意思同人講，想婉轉地表達？可以用「Flooding the Basement」嚟暗示。原來中文可譯作地下室嘅「Basement」，暗指女性私處，而「Flooding」則有春潮氾濫嘅意思，兩個情色俚語連埋一齊，醒目嘅男士定當心領神會。講起私處嘅愛液，唔少男士以為女人只會喺想要嘅時候先會分泌，但其實呢種液體係蜜洞預防受傷嘅生理反應，未必同動情有關。

Flooding the Cave 勁重口味

追求性高潮有好多種玩法，但有一種叫「Flooding the Cave」，可謂勁重口味，連四仔脫星都未必願意玩！簡單嚟講，就係男士進行活塞運動時，喺女伴嘅蜜洞內小解，聽起上嚟好變態，但原來有唔少癡漢癡女都走去試，甚至話好刺激添。或者你會質疑咁做會有感染風險，但有醫生指出，尿液本身無菌，咁做唔會對健康有太大影響，反而冇戴安全套先係出問題嘅關鍵所在。

《Flood》 愉虐佳作

世界上咩人都有，出到繩索綑綁嚟追求快感嘅人絕對唔會係極少數，所以四仔片廠先會借題發揮，而喺2020年由Kink推出，以綑綁為主題嘅作品《Flood》，就被唔少四仔迷視為近年最正嘅一套，事關演出陣容相當勁，包括Bonnie Rotten、Ashley Lane、Janice Griffith等靚女，佢哋嘅演出一向以狂野奔放見稱，被人綑綁時，七情上面，甚至興奮到春潮氾濫，所以就算係零劇情，當中嘅愉虐畫面依然足以令人睇到津津有味。

同場加映：七森莉莉特大洪水

日本嘅AV世界，不時會出現「洪水」，事關呢兩個日文漢字真係專門用嚟形容春水如泉湧嘅作品，所以對觀眾嚟講，非但唔係災難，反而可以大飽眼福。

講到水頭十足嘅AV作品，片廠S1喺2020年12月推出嘅《大大大洪水狂歡》都算係經典，事關女主角七森莉莉嘅水量多到好似山洪暴發，所以片名用到3個「大」字嚟形容。話時話，外表斯文嘅莉莉，向來以淑女形象示人，忽然化身癡女，好多AV迷都拍晒手掌，但自此之後，演出大為收斂，真係有啲可惜。