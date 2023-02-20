熱巴亂計「二十四」！王一博「三不知」　官媒狠批：絕望的文盲

與梁朝偉合演《無名》的內地人氣小生王一博，因受訪時「一問三不知」，用詞空洞，被網民批評「沒有文化」，內地官媒更不點名直批為腦袋空空的「絕望的文盲」，認為他只活在粉絲幻想中，語言無味得令人尷尬：「沒文化，真可怕！」文盲演員不止一人，連「甜寵女神」趙露思及迪麗熱巴，亦雙雙上榜成為代表！

王一博於2019年憑內地劇《陳情令》人氣飆升並紅遍亞洲，惟之後主演多部內地劇包括《風起洛陽》等，演技始終為人詬病，指他說對白生硬，表情木訥，被批為「面癱演技」。雖然正負評此起彼落，但其氣勢及後台依然強勁，最近與梁朝偉合演的電影《無名》殺入內地賀歲檔，截至昨晚9時，累計票房達9億元人民幣（約10.3億港元），不過他連日孭重飛獨自在內地巡迴宣傳時，就因一句「不知道」引起熱議。

事緣王一博被問到對其角色「葉先生」有何感受，以及認為角色最難捕捉的點是甚麼？他沉默數秒後才回答：「這個確實……我不知道該怎麼回答。」問到如果可穿越時空，會跟「葉先生」說甚麼？他先是「天然呆」，才說：「首先我覺得這個問題沒有太大的意義，然後我也不會想說甚麼，我也不會見面。」再問角色對他有何啟發及得着？他再呆了數秒，然後說：「這個我確實不知道該怎麼回答你，對不起。（你對這角色有甚麼想跟大家分享？）沒有，大家看就好了。」

王一博的對答令網民震驚，明言對其表現感到失望，認為他對角色了解不深，甚至批評他「沒有文化」，日前央視網更發表一篇題為《絕望的文盲，能演好戲嗎？》的文章，附圖是當日王一博受訪時的畫面截圖，雖然已裁走他的樣子，全文亦未有開名，但矛頭直指王一博。文中指某賀歲檔電影主角受訪：「被問到對作品和角色有甚麼感悟時，一問三不知，被網友戲稱為『絕望的文盲』」，又指記者發問常規性問題，「這位男主演卻語焉不詳甚至不知所措，令人大跌眼鏡」。文中更以「沒文化，真可怕」來點題：「在平時的宣傳中，我們沒少聽到明星說自己拍戲有多辛苦、為角色犧牲了多少之類的話，但讓他們正正經經地談談感悟時，他們的語言常常又貧瘠得讓人尷尬」、「表演感悟，反映出的不僅僅是演員的文化功底，更是他們的用心程度」、「文盲演員並不與學歷掛鈎，而是那些文化儲備不高，腦袋空空的演員，劇本都沒有讀明白，要演的人物都沒想明白，就把一部作品演完了。」又指文盲演員活在粉絲的幻想中：「對人性和生活沒有絲毫感悟，被粉絲誇讚了幾遍以後自己都信了，甘願當人偶」。

女演員拍戲錯配年代

王一博被嘲「絕望的文盲」成為熱話，相關熱搜的閱讀及討論次數衝破20億，有網民更翻出他過往「沒文化」的黑歷史，包括早年他寫「到此一遊」四字時，被發現只懂寫「一」字，其餘的要問人「通水」；寫感謝信把一直「以」來寫成「已」；寫「祝福祖國」四字時，首三個字的部首全變「彳」；把湖南省說成湖南市。面對排山倒海的批評及諷刺，王一博的粉絲怒爆反擊，指他13歲開始到韓國當練習生長達4年，之後以男團UNIQ成員身份在韓國及內地出道，所以讀書機會不多，惟此舉卻令王一博再被譏為「高流量的文盲」。

而央視網的發文中，更不點名批評一名女演員花數個月拍戲，卻搞不清故事年代背景，明顯是指去年主演劇集《胡同》的趙露思，因去年她受訪時把年代背景50年代說成20年代，又把建國說成建黨，後有指她當時要為電影《1921》宣傳，才把兩部作品混淆。如今王一博和趙露思成為評論中的核心人物，加上其他官媒接二連三發表痛批文盲演員的評論，不少粉絲都擔心他們的星途，亦有網民翻出其他藝人的「文盲」例子，包括迪麗熱巴被問3乘7的答案，她竟回答是24；易烊千璽把「康」的部首寫成「疒」等。