【是日通勝】

農曆二月初一

癸卯年 甲寅月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：栽種、修倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：31、33、38

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

金牛座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方生厭。

雙子座：時來運到，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

巨蟹座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

獅子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

處女座：多為身邊人分憂，遇麻煩才不會孤立無援。

天秤座：運氣好，生活無憂，能夠按自己想法行事。

天蠍座：面對困難易失理智，遇上麻煩要保持樂觀。

人馬座：謀事要量力而為，不應把所有事情攬上身。

山羊座：獲幸運之神關照，默默耕耘可望取得成功。

水瓶座：愛情運上升，主動示好有望打動心儀對象。

雙魚座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 貴人撐

（跌）兔 健康差

鼠：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

牛：獲貴人支持，有機會在職場上脫穎而出。

虎：財運平平，高開低走，下午有可能破財。

兔：是日沖煞，健康欠佳，腸胃容易出問題。

龍：有緣人走近身邊，單身者勿錯失良機！

蛇：好運降臨，無論做甚麼都能獲滿意效果。

馬：情緒不穩，時好時壞，工作效率受拖累。

羊：身心疲累，宜好好休息，親近大自然。

猴：對感情缺乏信心，疑神疑鬼易觸怒伴侶。

雞：拋掉不切實際的想法，事業可重回正軌。

狗：運勢差，理財要謹慎，勿聽信小道消息。

豬：臨危不亂，處理大小問題均游刃有餘。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

你的命運是自己的選擇

自以為是，甚麼都不是。世上有兩種人：一種是甚麼都不去相信，經常話信自己；另一種就更危險，對我說某人所做一切好勁，還拿了甚麼獎項，當我問她：「你有否去了解多一點？」她的答案竟是某人告知我，難怪今天有那麼多電話騙案，不斷有人上當。人講你就信，殊不知好多人把自己包裝成偽君子。耳聽不為實，眼見方為真。

懂得太極，就要守，華廈文明的源頭核心就是太極文化。無論《易經》、《道德經》都是講陰陽的變化規律，太一衍化，諸子百家。其實每個人都認識「太極」兩個字，可是真正應用的人卻鮮有，因學校不教這個。簡而言之，太極就是一個概念，當你想要攻克，拿下彼方，就一定要守住此方。本欄之前提過，如懂得應用太極文化來分析事物，就能明辨是非，減少損失。

天下萬物皆為藥，天下萬物皆陰陽，天下萬物皆因果。

今年是癸卯年，流年木運過盛，因此忌木命格人士多出現問題，當然，如現時正在行大運可以承受到，但仍有點不暢順。木主肝，木過盛易有肝鬱，即不開心和焦慮，可多吃疏肝食物。五行陰陽得到平衡，就算有事，仍可把嚴重性減輕，這也說明為甚麼我們要起命盤，從而得知自己的密碼和一生所走的路！謹記：踩着別人的腳印，很難走出自己的路。