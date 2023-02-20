譚凱琪餓足3年氹老公出埠　搵水泡學湊女

藝人譚凱琪（Zoie）在無綫劇集《新四十二章》飾演臨床心理學家，與陳豪透過治療產生感情，還有場蜻蜓點水咀戲。日前她接受東網訪問，大談合作點滴，原來雙方曾演同事、上司，今次終於「升呢」做情侶，感覺特別。

拍攝時，她的女兒剛滿一歲，仍是「新手」的她遇上3孩之父陳豪，即如獲賜大水泡：「點樣戒片、戒奶，佢都畀好多知識我，總之小朋友有問題就打畀佢求救，好似即時有個專家隔空教我點做。本身我對個女係保護式，周圍都唔去，即使到依家仲係整緊嬰兒餐畀佢，但陳豪喺小朋友幾個月大已經帶佢哋周遊列國，佢覺得經歷比其他嘢仲緊要。」

追B只限兩年

剛拍畢新劇的她，笑指正努力游說老公舉家外遊，奈何老公比她更緊張女兒，反建議她自行約朋友出埠，寧願獨自留港做湊仔公：「由懷孕到依家有3年冇出埠，都想出去鬆一鬆，當然想成家人一齊去啦！所以我會繼續氹老公。」問會否再追B？她坦言不抗拒，會給予兩年時間，之後不再考慮：「事業同家庭要平衡，有小朋友就要對佢負責，想陪佢成長，但都想事業做多啲成績。（挑戰視后？）點會有呀！其實觀眾記得我已經開心。」