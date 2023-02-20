「有線幫」李佳芯有感而發　過去載滿濃濃記憶

有線電視宣布交還收費電視牌照給政府，服務將於6月1日正式停運。無綫視后李佳芯（Ali），也是「有線幫」出身的藝人，繼黃翠如、洪永城日前在社交網發文，緬懷一番後，輪到Ali也在其社交平台張貼昔日在舊公司拍攝時的舊照片，並訴說心聲，她寫道：「不知多少人，因體育台認識我。」

Ali還記得2008年北京奧運，作為一個沒有主持經驗、沒自信、體育知識近乎零的她，可幸因曾學過潛水、策騎、攀石而被選中當了四位主持之一，她說：「40多天，從南至北、游走中國十多個地方紀錄低不同地方對迎接奧運的氣氛及文化，我被不同風俗感染了、曬得黑黑的回來，回來後順理成章成為體育王主持，這期間增進了不少關於體育的知識。」

之後她又當起娛樂台的主持，她指自己做過四輯「當空間大改造」主持，後來也拍過一些旅遊節目，從走馬看花地觀賞這個世界、到踏實走入不同歷史所遺留下的人物故事與文化，如走入時光隧道，每點每滴盡是精華令她大開眼界。感性的她說：「四年時間，現在看來並不長，可我在這個起點所累積的故事、感受到的愛、認識到的朋友並不少。分不清是人在追趕時間、還是被時間推着走。有線或無綫，不論多少人認識，人在情在，盼能帶着點點幸運繼續走，附帶重量的步伐毋須走得快，就按着節奏走遠。」她的忠粉更重提她的真名：「無論是在有線認識的李嘉馨，或者在無綫認識的李佳芯」，他們對她一直愛戴和支持。