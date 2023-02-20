英國奧斯卡　姬蒂班查再度擊敗楊紫瓊勇奪影后【得獎表】

有「英國奧斯卡」之稱的《第76屆英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）於香港時間今日凌晨於倫敦舉行完畢。結果Netflix德國戰爭片《西線無戰事》（All Quiet On The Western Front）橫掃7獎包括最佳電影而成為全晚大贏家，成為BAFTA史上獲最多獎的非英語電影。而影后方面，澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）憑《TÁR》再下一城擊敗《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的楊紫瓊再度封后！

今次是姬蒂第3度奪BAFTA影后，她獲獎時難掩興奮之情，上台致詞時多謝導演Todd Field之餘亦感謝母親，並表示2022年是女性非凡的一年。至於影帝方面，被睇好勇奪影帝的愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）最終失落影帝寶座，被美國男星Austin Butler憑《貓王》（Elvis）擊敗！首度在BAFTA獲提名的Austin一擊即中，他上台領獎時說：「這真是非比尋常。對於其他有份提名的人士，我很敬畏你們。我非常感謝我們能夠一起度過的所有這些時光。」此外，他亦多謝皮禮士利家族以及他們的愛，並希望能令他們自豪。除了最佳男主角之外，《貓王》亦獲最佳選角、服裝設計、化妝及髮型共4個獎。

【第76屆BAFTA部分得獎名單】

最佳電影：《西線無戰事》

最佳英國電影：《伊尼舍林的女妖》

最佳女主角：姬蒂班查《TÁR》

最佳男主角：Austin Butler《貓王》

最佳女配角：Kerry Condon《伊尼舍林的女妖》

最佳男配角：Barry Keoghan《伊尼舍林的女妖》

最佳導演：Edward Berger《西線無戰事》

最佳改編劇本：《西線無戰事》

最佳原著劇本：《伊尼舍林的女妖》

新星獎：Emma Mackey

最佳動畫電影：《吉勒摩·戴托羅之皮諾丘》

最佳非英語電影：《西線無戰事》

最佳服裝設計：《貓王》

最佳美術設計：《巴比倫：星聲追夢荷里活》