英國奧斯卡　姬蒂班查再度擊敗楊紫瓊勇奪影后【得獎表】

有「英國奧斯卡」之稱的《第76屆英國影視藝術文化學院頒獎禮》(BAFTA)於香港時間今日凌晨於倫敦舉行完畢。結果Netflix德國戰爭片《西線無戰事》(All Quiet On The Western Front)橫掃7獎包括最佳電影而成為全晚大贏家,成為BAFTA史上獲最多獎的非英語電影。而影后方面,澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)憑《TÁR》再下一城擊敗《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的楊紫瓊再度封后!

今次是姬蒂第3度奪BAFTA影后,她獲獎時難掩興奮之情,上台致詞時多謝導演Todd Field之餘亦感謝母親,並表示2022年是女性非凡的一年。至於影帝方面,被睇好勇奪影帝的愛爾蘭男星哥連法奴(Colin Farrell)最終失落影帝寶座,被美國男星Austin Butler憑《貓王》(Elvis)擊敗!首度在BAFTA獲提名的Austin一擊即中,他上台領獎時說:「這真是非比尋常。對於其他有份提名的人士,我很敬畏你們。我非常感謝我們能夠一起度過的所有這些時光。」此外,他亦多謝皮禮士利家族以及他們的愛,並希望能令他們自豪。除了最佳男主角之外,《貓王》亦獲最佳選角、服裝設計、化妝及髮型共4個獎。

【第76屆BAFTA部分得獎名單】

最佳電影:《西線無戰事》

最佳英國電影:《伊尼舍林的女妖》

最佳女主角:姬蒂班查《TÁR》

最佳男主角:Austin Butler《貓王》

最佳女配角:Kerry Condon《伊尼舍林的女妖》

最佳男配角:Barry Keoghan《伊尼舍林的女妖》

最佳導演:Edward Berger《西線無戰事》

最佳改編劇本:《西線無戰事》

最佳原著劇本:《伊尼舍林的女妖》

新星獎:Emma Mackey

最佳動畫電影:《吉勒摩·戴托羅之皮諾丘》

最佳非英語電影:《西線無戰事》

最佳服裝設計:《貓王》

最佳美術設計:《巴比倫:星聲追夢荷里活》