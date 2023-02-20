日韓商品節登陸日本城　超過 200 款商品於日本及韓國直送到港

【特約報道】由 16/02/2023 起韓商品節於日本城、生活提案及生活工房載譽登場，超過 200 款商品於日本及韓國直送到港。當中涵蓋多種生活百貨包括： 廚具用品、收納工具、浴室設備、家居生活用品等等… … 雖然旅遊政策放寬，心急如焚報復式旅行消費，旅行時大買特買當然盡興，但行李箱空間不足、手提行李超重卻是真掃興。想輕輕鬆鬆購買日韓商品？於日本城的日韓商品節推廣期間更可享有優惠價購買日本及韓國直送商品，輕鬆購物話咁易。

日系精選廚具直送到港 顏值擔當打造簡約實用日系廚房

日本製的廚具一向都是顏值擔當，簡約美觀的設計而且實用又耐用，輕鬆打造淳樸、簡潔的日系廚房，享受下廚體驗，每次進入廚房都有好心情。日本直送廚具 100%原裝進口，不含有害重金屬及陶瓷鍋具質料，更省油、導熱快速及不沾底的效果好，更適用於：明火煮食、電磁爐及電陶爐。

時尚韓風流行大熱 輕鬆打造韓風小蝸居

韓國時尚浴室用品直送到港，PUNCH 矽膠花灑頭配有多色選擇，採用矽膠質料十分親膚，觸感舒適及環保耐用。原裝韓國進口的DOLEEFUN 韓國製多功能曬衣架，備有延長桿，用途多功能，可以晾曬衣物、襪、內衣、鞋等等…… 配備滑輪易於移動方便於室外或室內晾曬，另外可折疊收藏，易於收納更節省存儲空間， PUNCH 矽膠花灑頭及 DOLEEFUN 韓國製多功能曬衣架是打造時尚韓風小蝸居必備單品。

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