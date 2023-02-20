衛蘭計劃赴美進修音樂　恨兼任演員拍笑片

歌手衛蘭（Janice )日前擔任歌唱音樂比賽《歌手的誕生》總決賽的表演及頒獎嘉賓，演繹了兩首歌曲，同場還有蔡立兒、布志綸（Alan）、音樂學院長伍樂城，而森美則任司儀。16位參賽者經過比併選出金銀銅獎項得主。Janice入行19年，一直以唱歌為主，但近日卻受好姊妹王君馨影響，有意兼任演員，她表示：「有啱嘅劇本都想試吓，都想演一啲唔似我性格嘅角色，好似變態，或者笑片。」不過熱愛音樂的她亦計劃到美國進修音樂。

音樂人伍樂城表示和Janice交情深：「由佢出道至今都係好朋友， 同佢合作過唔少歌， 雖然唔係成日見面，不過我哋每次合作，喺音樂上都非常有默契。」又指早前獲邀欣賞Janice的演出，大讚她歌唱技巧大有進步：「所以佢係非常夠資格。」至於Alan，他亦讚是位獨特聲線的歌手，希望兩位具實力的歌手可有機會向新進歌手指導。伍樂城又指開心能完成這次比賽，讚彭晉健、林潔心及施顯澍的三位金銀銅得主各具風格，望藉着比賽可發掘更多有潛質的新人，他又覺得作為新人要做好本分，沉住氣及虛心學習。

Janice當晚獻唱《愛才》、《呼吸之間》等歌曲，她在訪問中談及以往在歌唱比賽落敗的經歷，藉以勉勵參賽者，她說：「我細個有參加歌唱比賽，係輸咗嘅，It's ok，我繼續追求我夢想，搵多啲舞台經驗，機會就會嚟。我都同參賽者講輸咗唔緊要，你繼續去追你嘅夢！」