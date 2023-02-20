英國奧斯卡　大會公布錯最佳女配角得主？

2017年《奧斯卡金像獎》曾發生頒錯最佳電影獎的意外，震驚全球！事隔6年後，「英國奧斯卡」《第76屆英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）差點又發生同類型事件！

事緣上屆憑電影《心之旋律》（CODA）在BAFTA獲最佳男配角的美國失聰男星Troy Kotsur上台頒最佳女配角，他以手語宣布最佳女配角得主，之後大會的手語翻譯員宣布是《她說》（She Said）的英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）奪得，不過幾秒之後他即更正是《伊尼舍林的女妖》（The Banshees Of Inisherin）的Kerry Condon奪得，當時Kerry一臉疑惑未有上台領獎，直至在旁的同片拍檔哥連法奴（Colin Farrell）叫她上台，場面尷尬！暫時未知是Troy Kotsur搞錯還是翻譯員會錯意。至於電視台未有就事件作回應，事後亦將這次烏龍事件的片段刪走。

事後Kerry在後台受訪時表示整件事好不真實：「整件事就像『斷片』古怪的時刻，我只記得看到片中所有男士們望着我好像叫我：『起身啦！』實在非常不真實。」