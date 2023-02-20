《千年女王》漫畫大師松本零士心臟衰竭離世

曾創作《銀河鐵道999》、《千年女王》等經典作品的日本漫畫大師松本零士，本月13日因急性心臟衰竭於東京的醫院內離世，享年85歲。東映電影公司今日(20日)公布其死訊，其漫畫家妻子牧美也子已為他低調舉殯，喪禮只有近親出席。

松本零士原名松本晟，於福岡縣久留米市出生，1954年15歲時發表了首篇漫畫作品《蜜蜂的冒險》，獲得第一屆「新人王」獎。他高中畢業後立志要當漫畫家，並到東京開始創作少女漫畫，1960年起，向少年漫畫方面發展，以科幻漫畫家而著稱，其代表作品包括有《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙海盜夏羅古》等，引發了1970年代中期至1980年代的松本動畫的熱潮，漫畫迷遍及全球，曾獲頒旭日小綬章、紫綬褒章、法蘭西藝術與文學勳章受章。其作品多次被改編成動畫，其中《宇宙戰艦大和號》更曾於2010年被改編成真人版電影，由日劇天王木村拓哉主演。

松本零士對香港情有獨鍾，曾多次來港出席活動。他受訪曾透露很喜歡中國文化，香港正正保留中國文化的精華：「我對中國文化有好深了解，細個睇好多古文古詩，尤其有印象係峨眉山，我嚟到香港睇到用繁體字，好有親切感，好似坐咗時光機返到以前咁。」

他近年健康麻麻，2019年11月意大利都靈出席活動時，因身體出現異狀緊急送院，疑腦中風一度入ICU治療，幸好其後證實非腦中風，只是舟車勞頓導致。