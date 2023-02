中小企新機遇　ESG升級轉型和世界接軌

【特約報道】香港商機處處、發展蓬勃,疫情過後,很多中小型企業都擦拳按掌,期待新發展。由香港中小型企業聯合會特別主辦,地球之友(香港)合辦、香港生產力促進局、全港各區工商聯及香港中小型企業總商會協辦,工業貿易署支持的「中小企發掘新機遇,ESG升級轉型與世界接軌」論壇暨SME ESG名冊簡介會,於2月14日(星期二)在香港零碳天地舉行。此次論壇是香港中小型企業聯合會ESG委員會成立以來首個大型活動,吸引了逾200人登記現場及在線參與,取得圓滿成功。

論壇雲集香港政商界及學術界領袖,當日出席的有香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士,JP、工業貿易署署理署長黎日正先生、立法會議員葛珮帆女士,BBS,JP、立法會議員容海恩女士,JP、立法會議員李鎮強先生、立法會議員周文港博士、香港股票分析師協會主席鄧聲興博士、全港各區工商聯會長盧錦欽博士、香港中小型企業總商會會長黎卓斌先生、香港大學公民社會與治理研究中心副總監羅惠儀博士、香港貿易發展局研究總監范婉兒女士、地球之友可持續發展及企業策劃主管周曉東先生、數碼港首席公眾使命官陳思源先生。另外,出席論壇討論嘉賓包括恆基兆業地產有限公司主席辦公室顧問于正人先生、聯力建築有限公司董事宋泳漩小姐及盧緯綸建築規劃有限公司公司合夥人劉德章先生等,以及各大商會、專業團體、青年團體、大學代表等,可謂星光熠熠。

香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里博士在致辭中指出,對中小企層面推動可持續發展理念非常認同,香港貴為國際大都會,吸引世界各地投資者,可持續發展既有經濟效益,又能深入了解香港市民的要求。香港中小型企業聯合會會長郭志華致辭時表示,將推動SME ESG名冊作為一個長遠目標,由教育中小企營運實踐、專業知識交流、培育管理人才、促進大企業與中小企合作等多方面發展,與社會各界同心做好中小企ESG披露水平。「隨住減碳成為全球重要趨勢,世界多國對企業的ESG表現及披露要求提升,ESG勢將成為企業增加競爭優勢、提升公司聲譽和吸引投資者的關鍵。為協助本港中小企加深了解ESG的理念,並提高其披露水平,本會將推廣SME ESG名冊,從而令大企業及公營機構考慮支持,並採用合規格的中小企ESG公司,藉此製造香港「內循環」發展及激活經濟。」郭會長亦指,下一步可鼓勵中小企於高耗能傳統行業,通過高端化、智能化和綠色化轉型升級來降低碳排放,同時亦希望讓海外企業知道,中國香港中小企都能夠做到一個合符標準的ESG。

論壇邀請多位重量級講者和大家分享,香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀女士介紹《SME ESG名冊》,講述未來關於中小企如何實踐ESG、建立SME ESG名冊及將香港中小企推廣至海外的計劃,令大家獲益良多。全港各區工商聯會長盧錦欽博士認為ESG是世界熱點,但同時面對種種困難,如數據不夠準確、行業未有規範性等,故有需要分階段進行,了解大數據和統一標準,是未來發展的大方向。香港股票分析師協會主席鄧聲興博士指數字經濟和綠色經濟是未來大方向,中小企向可持續方向發展,是有潛力的新興產業,想企業加快發展,就要追上時代。

立法會議員葛珮帆女士,BBS,JP一直推動ESG的發展,她指中小企SME ESG名冊是很嶄新的項目,最重要是大企業支持,支援中小企加入,為大家提供更多服務和供應,達致多贏局面。恆基兆業地產有限公司主市辦公室顧問于正人先生指出集團對可持續發展相當重視,因為這是個全球大趨勢,集團一直關注氣候變化問題,投資者作決定時,會考慮對方的ESG評級。集團推出「G.I.V.E.」的概念,代表環保為地球(Green for Planet)、創新為未來(Innovation for Future)、關愛為人群(Value for People)及誠心為社區(Endeavour for Community)4大元素,以達致未來的可持續發展願景。

聯力董事宋泳漩小姐指作為企業,要盡能力考慮ESG在環境、社會和企業管治中取得平衡。長遠效益來講,可以提高企業形象、投資者對企業更有信心,加強競爭力和風險管理。另一方面,可以節省成本,如慳電、無紙化等成本控制,加強在職培訓發展,以達致高效益和實用價值,是有正面作用。