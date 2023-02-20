試新嘢！又有新日式料理店登場

貴為美食之都的香港，幾乎每日都會有新餐廳開幕，其中日本餐廳又佔大部分，近日又有多間主題餐廳，由壽司、水果、清酒拼配到火鍋都有，亦不乏過江龍名店，必定令大家為之滿足。

美食廣場選擇多

香港人嘴刁屬世界級，就算去美食廣場，都要快靚正。太古城剛開設全新的Food Hall「Carnival」，內有多個本地、日本和亞洲的餐飲品牌，當中的日本美食，令人期待。最愛矚目首選預計於2月尾開幕的「くまちゃん溫泉」，是品牌首間海外分店，這間人氣火鍋店在當地有2間分店，出外之處是不同顏色的湯底會製作的小熊造型，放在鍋內煮至溶化，猶如小熊在浸溫泉一樣，再加上各樣火鍋料，滿滿視覺效果。日本麵包精選店PAN Festival會在當地找尋不同的麵包直送香港，剛開幕就引入過百年歷史人氣店神戶屋，半製作麵糰運到香港進行發酵和焗製，最是美味。日本高級生果品牌Sun Fresh Japan供應的水果，都有專人在農園嚴格選購，為客人提供日本水果、鮮榨果汁和水果三文治等美食。至於壽司店鮨孝今次特別以獨立店形式運作，由年輕壽司師傅為客人服務，讓他們自行選擇喜歡的口味，打造出親民的江戶前壽司，夠晒驚喜。

和食居酒屋

想邊吃邊品酒，居酒屋就最適合。尖沙咀新開的The Harmony和食居酒屋提供不同的串燒、主食和鍋物等菜式，而且價錢親民。推介的豐盛之盒，靈感來自日本的小鉢料理，午市的和諧盛盒有蟹籽沙律、溏心蛋、關東煮、豬軟骨、燒鯖魚、芝士炸雞、小丸子、芝士魚餅和御飯，晚市的幸福盛盒是廚師發辦，會因時令供應多款海鮮或肉類菜式。其他還有日本家常菜式雙魚丼定食、黑松露鵝肝多士、吉列黑豚配咖喱飯和豚肉野菜小鍋等日式家庭料理及人氣和食，再配美酒，風味更佳。

高級廚師發辦

近2年，本地開設不少廚師發辦料理店，最近一員有尖沙咀的鮨舞，廚師發辦有御‧舞和冬‧舞2款選擇，精選菜式有煙熏寒鰤魚、深海池魚配秘製醬油慕絲、香箱蟹、針魚冷麵、熟成拖羅、車海老伴鱈魚白子壽司，熟食有金箔宮崎A4和牛，和牛被原塊金箔包好，奢華吸睛。鹽釜燒是日本東北的料理，竹葉包好鮮魚加淡雪鹽包好，再燜熟而成，魚肉鹹香鮮味。其他還有甘鯛立鱗燒伴南鯛魚湯和西澳龍蝦伴洋風蔬菜白汁等，讓味蕾有最高級的享受。由現時至3月31日到指定網站預訂御‧舞，第2位可享半優惠價，惠顧午市廚師發辦或定食有9折優惠。

人氣燒肉

吃燒肉，肉塊剛熟滴油和肉汁時品嘗最爽，燒肉石田屋剛於銅鑼灣開設分店，由品牌創辦人兼社長石田清憲親自主理，店內選用日本兵庫縣的優質神戶牛，無論是西冷、牛小排、薄燒、夏多布里昂、腰脊蓋肉和臀肉心都有得揀。新分店亦帶來限定的澳洲黑毛和牛橫膈膜肉，燒香後多汁又有咬口。除此之外，店內亦有新推出的午市定食套餐，推介石鍋北海道五日市豚肉泡菜拌飯定食、鹽味牛舌燒肉定食和神戶牛西冷燒肉定食，絕對令人大滿足。

暢飲清酒吧

日本清酒有不同的風味，適合配各類菜式，銅鑼灣新開清酒吧Sake Man，店內引入多款清酒，除了有各款適合配酒的美食，還結合廚師發辦和Sake Pairing的元素推出和酒銘選献立，為每道菜式拼配清酒。先付的魚子醬伴潮味豆腐，配帶柔和花果香的純米大吟釀，提升食材的鮮香。富酒香的煎酒平目和清新的醉心赤背，配有青蘋果香氣的純米大吟釀，為菜式添清香。蟹肉飛龍頭配純米酒，有濃厚旨味。軟腍入味的海老芋牛筋煮配自家店子命名的純米酒，和濃郁的菜式很夾。至於和牛香味燒配有濃厚穀物香的清酒，和牛肉及味噌配合得剛剛好。

過江龍燒鳥

香口惹味的日式燒鳥，是佐酒的最佳小食。日本東京過江龍燒鳥店燒鳥塚田剛於尖沙咀登場，香港是首間海外分店，店子選用日本鹿兒島農場的黑薩摩走地雞和各地的銘柄雞入饌，提供雞腿肉、雞胸肉、雞柳、雞頸、雞翼、雞肩膀、雞腱、雞皮、雞肝、雞腎、雞尾和免治雞肉等超過20款雞串選擇，另外還有濃香雞湯配免治雞肉、雞白湯拉麵、雞肉茶泡飯和其他肉類及海鮮串燒，每串都有驚喜。