金旻奎健身有法　新劇化身爆肌Idol　

由韓國型男金旻奎主演的漫畫改編偶像劇《神聖偶像》於近日播放，萬年男二金旻奎在這次當上了男主角，讓粉絲們十分期待之後的劇情！金旻奎在劇中其中一個身份是偶像，身材自然十分養眼。原來他私底下也會用各種方法健身Keep Fit，想擁有同款身材的男士，不妨來參考看看。

常到健身室舉啞鈴

金旻奎經常去健身室，無論是私底下或是工作中，都不會放棄鍛煉自己的機會，有時還不忘發幾張健身房打卡照。照片中結實粗壯的手臂肌肉固然是重點，但也見到啞鈴等舉重器材。其實男神平日除了靠啞鈴重點鍛煉肩膀、背部和手臂肌肉，也會做掌上壓及引體上升等體能訓練。他也曾於個人社交平台及《社內相親》的花絮片段中，示範1分鐘做57次掌上壓及引體上升，每一下動作看起來都十分標準，看得出付了不少時間和汗水，很努力才成功做到。

增肌期間吃牛肉與雞肉

有健身的人士都知道，要是想讓自己的肌肉狀態看起來更完美，必須大量補充蛋白質。在一次記者會中，金旻奎透露自己為了擺脫「年下男」形象，讓自己看起來更Man更性感而增重增肌。結果他靠食療方法和肌肉運動成功由原本60Kg增重到75Kg，將體脂調整為7%至8%。而男神的一日餐單是6餐牛肉或攝取1ｋg雞胸肉，不過增肌期間要絕對要戒口，大家想擁有男神的同款身材，就不可懶惰了。

爬山有益身心

除了去健身室操肌，金旻奎也會趁空閒到郊外爬山，親親大自然。因為爬山既可放鬆心情，更可鍛煉體能和收身。尤其是走在不平坦的路段或斜坡、樓梯時，需要保持身體平衡，能進一步鍛煉心肺功能、增強肺活量及提升肌耐力，對日常的身體鍛煉大有幫助。