靈感煮意︰【270蚊7餸1湯#3】肉丸湯＆雞油香菇飯＆煎豬扒
2023年02月20日 16:00
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「270蚊7餸1湯」，今集我們來煮1餸、1湯、1飯，連糙米合共$80。還記得上集煮意粉後，留了點肉碎和蔬菜皮？可以用來煮湯！其實外國很多餐廳，都會用蔬菜皮去熬湯，因為皮才是整個蔬菜和生果味道最濃的一部分。而除了煮湯，我還會教大家做雞油香菇飯和煎豬扒，聽上去都知道一定夠飽！立即上東網on.cc收看今集靈感煮意，懂得物盡其用就不用下下勒緊褲頭啦！
材料（2人份）
肉丸湯
雞骨 半至一隻
洋葱皮 從2個洋葱取出
甘筍皮 從1磅甘筍刨出
西芹皮 從半個西芹刨出
水 900克
甘筍粒 60克
海鹽（最後調味用） 適量
香菇飯（2碗）
糙米 120克
水 290克
蘑菇 6隻
金菇 1包
生抽 1 1/2湯匙
雞油 隨意
豬扒
豬扒 4塊
海鹽、黑椒、百里香 適量
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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