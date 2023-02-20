靈感煮意︰【270蚊7餸1湯#3】肉丸湯＆雞油香菇飯＆煎豬扒

2023年02月20日 16:00
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    「270蚊7餸1湯」，今集我們來煮1餸、1湯、1飯，連糙米合共$80。還記得上集煮意粉後，留了點肉碎和蔬菜皮？可以用來煮湯！其實外國很多餐廳，都會用蔬菜皮去熬湯，因為皮才是整個蔬菜和生果味道最濃的一部分。而除了煮湯，我還會教大家做雞油香菇飯和煎豬扒，聽上去都知道一定夠飽！立即上東網on.cc收看今集靈感煮意，懂得物盡其用就不用下下勒緊褲頭啦！
    材料（2人份）
    肉丸湯
    雞骨　半至一隻
    洋葱皮　從2個洋葱取出
    甘筍皮　從1磅甘筍刨出
    西芹皮　從半個西芹刨出
    水　900克
    甘筍粒　60克
    海鹽（最後調味用）　適量
    香菇飯（2碗）
    糙米　120克
    水　290克
    蘑菇　6隻
    金菇　1包
    生抽　1 1/2湯匙
    雞油　隨意
    豬扒
    豬扒　4塊
    海鹽、黑椒、百里香　適量
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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