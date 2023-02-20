中年好聲音︱李玟姐姐李思林被淘汰　梁浩銓獲父母原諒

無綫節目《中年好聲音》昨晚一集掀起高潮，李玟姐姐李思林終被淘汰，而焦點則落在上集哭求父母原諒的梁浩銓身上。他夥拍曹敏寶合唱《從不喜歡孤單一個》，上集更親手寫道歉信，兼送上錄影入場券，哭求父母原諒，最終得償所願獲父母放下芥蒂，現身錄影現場送上支持，令浩銓感動到爆喊，並在台上真情剖白：「好耐冇見過你哋，但我真係冇勇氣同你哋講……我會好努力做番好你哋嘅仔，我會令你哋重新信任番我、接受番我，寫嗰封信我真係用咗好大勇氣，好想你哋原諒我。」

即將作為人父的他續說：「希望嚟緊可以同番你哋、細佬同埋佢嘅小朋友，同埋你哋大仔（指自己）個孫，你大仔準備做爸爸喇，好想同你哋一家團聚，同你哋一齊食番餐飯，可唔可以呀？」其父母看見兒子浪子回頭，即露出欣慰表情，梁母更坦言：「我哋已經放低架喇，我哋今日嚟即係代表支持你，你繼續努力啦。」浩銓的感人剖白引爆全場淚水。

至於合唱《相逢何必曾相識》的李思林與何博文只獲得70分，成為全晚最低分，經評審退席商議，認為思林在最近兩集雖然有明顯進步，惟她與博文比較進步空間有限，故決定淘汰她。