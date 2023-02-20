本日日本：迎接貓之日　情迷喵主題熱點

日本人出名愛貓，早於80年代便有愛貓組織將2月22日定為「貓之日」，全因2字的日語發音跟貓叫聲相似，而據調查當地有近900萬隻寵物貓，對貓咪的癡迷程度可見一斑。與此同時，日本亦有眾多以貓為主題的好去處，其中奈良市油阪町的酒店便特別炮製了一間貓主題房，房間融入了貓元素，令貓迷十分雀躍！另外京都府宇治市及兵庫縣神戶市亦分別有貓雜貨店及聯乘貓主題Café，絕對適合於貓之日到訪！

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黑貓處處 睇戲打卡

日本一年四季都有不少貓主題活動，其中奈良市中心南部的奈良町便於每年6月舉行Nyaramachi貓祭，該地不少商家會推出與貓有關的產品及活動。從該區JR奈良站或近鐵奈良站步行約5分鐘的酒店Hotel Asyl Nara一向都有參加貓祭活動，約半年前更推出一日一房限定的貓主題客房Nyaramachi Room，足以令貓迷心心眼。房間由面積達32平方米的古色古香和洋室改造，主題為「黑貓媽媽及孩子」，進入客房即看到眼睛發光的黑貓布置，而房內到處都有與貓有關的裝飾，例如貓形抱枕、展示板、餐具、公仔等等，而且牆壁上更貼有黑色貓咪剪影，住客可拍下拿着貓棒模擬和貓貓玩耍等照片，絕對係有趣的打卡位！其他設施方面，房內裝設了世界首部照明一體型的投射機popIn Aladdin 2，使用酒店的免費WiFi便可以將喜歡的影片投射在100吋大螢幕上播放。6月期間只要在Check-in時說明來參加貓祭，更可獲得禮品一份。房價（包早餐）每晚每位¥17,500起（約HK$1,050）。

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貓主題專門店 貓奴狂掃貨

各位剛巧去京都旅遊的貓奴，不要錯過於京都府宇治市的貓貓精品專門店Neko Standard。店舖於上年7月開業，位於大阪屋市場的後方樓上舖，位置雖然隔涉，但仍然得到不少貓迷關注。話說該店由一對愛貓的夫婦經營，數年前他們開始製作一份免費的貓主題報紙，由於報紙上出現的貓貓角色獲得好評，促使他們開始生產專屬精品。曾先後在百貨公司及市集等開Pop-up Store，反應相當不俗，於是決定開設實體店。店舖面積不大，但貨品選擇豐富。放眼盡是貓主題的服裝、精品及雜貨，實用的環保袋、杯子、帽子、襟章及T-shirt等印上可愛的微笑貓咪圖案，或是STANDARD字樣加了一條長貓尾的設計，而且用色及設計充滿時尚感，無論男女均合適。推介附有登山扣的購物袋，容量大兼防水性一流。另外印有可愛黑貓角色的產品亦勁受歡迎，就算並非貓迷也定可在此挑選心水物品送禮或自用。

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餐單精品 貓味濃郁

為慶祝貓之日的到來，去年阪急電鐵與FELISSIMO旗下專出貓雜貨的貓部聯手，推出以貓為主題的美食及產品。今年再接再厲，找來於貓部Blog上連載貓漫畫的作者久保智昭合作，即日起至3月31日於神戶三宮及大阪梅田的4間餐廳推出限定食品及飲品。其中神戶舊居留地的New Rough Rare就推出了一系列貓造型食物，分別有3款班戟及兩款三文治，飲品則有4款雪糕新地。位於神戶港的TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST有貓外形的麵包組合，還有5杯以貓乘務員為靈感的飲品，兩間Café更會展出久保智昭以「到阪急電車沿線旅行的貓貓」為主題的17件水彩畫作品。至於在阪急大阪梅田車站的OSAKA na kitchen有鯛魚燒芭菲，在神戶三宮f winery則可吃到貓耳外形的心太軟等。同期發售貓貓水彩畫包裝的紅白酒、阪急電鐵聯乘貓部和菓子以及各款精品等。是次活動的部分收益將會撥捐FELISSIMO防止貓咪過度繁殖的支援基金，又吃又買之餘同時可幫助流浪貓。