敖犬單膝下跪　向拍拖半年火辣空姐求婚

前棒棒堂成員敖犬日前在台灣女星徐熙娣（小S）的節目《小姐不熙娣》中，和空姐女友發發求婚！發發和其他空中服務員被邀請上節目暢談工作上的苦與樂，敖犬低調地在現場，說因發發從未現身任何電視節目，今次是陪對方來拍攝。期間小S叫他一起出鏡並問相識經過。敖犬說幾年前搭飛機到杭州工作，在機上被發發吸引，故主動「抄牌」交換聯絡方法，但之後兩、三年都是很少聯絡互動，直至去年在網上發了一則關於雪糕的限時動態，雙方再次才重新「搭線」，後來彼此愈來愈多互動，並有意相約見面。

敖犬說為見面時有最佳狀態，即找媽媽準備健康餐，怎料接到《小》通告邀約，在上節目的前一天，他除了相約好友聚餐，更不顧體重及身材是否理想，跟發發進行第一次約會。有趣的是，兩人決定拍拖，正是他們去友人聚餐前，敖犬擔心不知怎介紹發發的身份，故在車上確認彼此關係，更說去年中錄製《小》時，正是和發發正式拍拖的第一天。

敖犬指去年未滿40歲，常覺得自己逢「9」必倒楣：「但我跟她相遇，是逢9最幸運的一件事情。」他說現年40歲結婚已算遲，又說雙方未傾過婚姻話題：「但如果穩定的話是沒問題，只是不知道女生的意願。」此時小S即說要敖犬當場求婚，當時毫無準備的敖犬，雖表現慌張，但即場單膝下跪，深情求婚：「我們的再次相遇就像命中注定，交往近半年、一切都很契合，可以跟你在一起是一件很幸福的事，如果你覺得我還不錯的話，希望我們可以在一起一輩子，你願意嫁給我嗎？」發發害羞的說：「像是在作夢！」而發發亦極速被網友「起底」，看到她經常派福利，大晒火辣身材，相當吸睛。