ORA FUNKY CAT 400 GT　復古純電

英之傑集團為香港電動車市場引進長城汽車(GWM)集團旗下的獨立純電動汽車品牌ORA，並在九展開設陳列室及率先帶來一系列富有復古未來感的 FUNKY CAT「都市型EV」，包括FUNKY CAT 300、FUNKY CAT 400 PRO和全新FUNKY CAT 400 GT。

其中FUNKY CAT 400 GT以跑感作賣點，並配備Launch Control彈射起步模式，「一換一」車價$33萬有找。

展示車擁有一身水泥灰車色前後擾流及進風口均換上加入了焰紅飾件的GT版獨有配件，配搭刻有GT印章的專屬尾翼，裙腳、輪拱及擾流底還注入碳纖裝飾。

車載純電動力系統63kWh三元鋰電池及前軸電馬達組成，最大馬力及扭力分別為169hp及250Nm，最長續航距離400km(WLTP)，以DC(67kW)快速充電由15%充至80%，需時48分鐘。AC(11kW)中速充電0-100%需6.5小時。至於駕駛表現如何，遲下有機會試車再講。