藝人馮盈盈早前忙於為新劇拍攝,近日佢就喺社交網晒近照,見佢去咗行山放鬆吓,期間仲不忘打卡,笑得非常燦爛。雖然佢換上一身黑色運動裝,包到自己實一實,但身為「心機女」嘅佢,故意露出小蠻腰,認真吸睛!

之後佢喺貼文好Sweet咁寫到:「Make more memories with people who make your heart smile.」而網民見相後亦紛紛留言:「化淡妝都正」、「好Fit呀」、「呢啲係真正嘅自然美」、「條腰無得頂」、「零死角冇得輸」。