癡女打孖上　放題式品嘗

點先至係艷福無邊？好似日本AV界嘅「逆3P系列」中男主角咁遇上兩位癡女，更被對方勾誘上床大玩3P，難得有兩個又姣又索嘅囡囡送上門，真係開心過中頭獎呀！

夢幻床戰

於SOD出品嘅《合作攝影的話，就可以中出放題》中，大槻響同濱崎真緒兩大癡女聯手出擊，走到街頭四圍招募素人男拍AV，不過拍AV喎，咁咪畀全世界都睇到晒，都係唔好喇！有見及此，兩女就開出一個極為優厚嘅條件，就係可以同佢哋大玩3P，兼且可以打真軍，仲無限制中出放題添！咁樣簡直就係夢幻式嘅床戰喎！所以兩女今次可以話一擊即中，完全冇男人拒絕演出。

妒火中燒

喺Moodyz推出嘅《W女上司在我耳邊低聲誘惑中出》入面，打工仔涼介係公司入面嘅低下階層，專門服侍兩位女上司黑川蓳同森澤佳奈。有一日，佢宣布同拍拖多年嘅女友訂婚，同事們都替佢高興，之但係卻惹來兩位女上司妒忌又生氣，於是兩女就決定聯手勾引涼介，屈服喺淫威之下，涼仲每日都要喺辦公室同佢哋大玩3P，雖然日子過得歡樂，但真係唔知點樣面對老婆囉！

色誘高層

由片救本中製作嘅《W女主播爭奪節目製作人》，講述月乃露娜及森日向子兩位都係電視台女主播，所謂同行如敵國，佢哋兩個成日都明爭暗鬥，而電視台仲搞咗個最強女主播選舉，於是兩女就決定要色誘男高層，將最強之名搶到手！由於呢個男高層係正人君子，單拖出手未必能夠成功色誘對方，所以佢哋就聯手出擊，實行勾引對方上床大玩3P，同時嚟個床上較技，睇吓邊個可以成功冧掂高層。

簡評

男人總係貪心，想左右逢源，不過現實中好難可以享受得到，所以今次日為大家介紹嘅「逆3P系列」就可以滿足到男人嘅慾望喇！當中本仙最鍾意大槻響同濱崎真緒主演嘅《合作攝影的話，就可以中出放題》，兩女又索又好身材固然吸引，但最好睇係佢哋素來感情好又有默契，勾引男人有一手，上床玩3P更加合作無間，場面流暢又精彩！