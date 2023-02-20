鄺潔楹合資7位數開健身室蝕入肉　天氣涼少人Keep Fit？

無綫小花鄺潔楹（Judy）於熱播劇《新四十二章》的爆炸頭造型令人印象深刻，除了演藝工作，她近年揼本投資曲奇、服裝及健身室生意，惟撞正疫情令生意額大跌，可謂蝕住做。雖然近日社會氣氛看似復常，但Judy自覺未能受惠，受訪時指本來期待疫情緩和後，市民消費欲大增，有望補助之前的損失，不料大多市民選擇外遊，於「有出冇入」情況下，令其如意算盤打不響。

她表示慶幸曲奇及服裝生意沒有實體店，減低損失，相反健身室蝕失慘重，Judy表示：「呢排大家着長袖衫多，啲客覺得唔使急住Keep Fit，真係好慘。（個個月要擺錢落去？）本身合資7位數字，我拎咗6位數出嚟，所以心入面有個數喺度，再過底線就唔得，依家急謀轉策略，守業好難，惟有咬緊牙關。」談到與富二代男友Ricky拍拖兩年多，近日卻未見再提及兼放閃，惹來分手疑雲，她聞言大派定心丸：「我哋ok，只係平時少提啫！（咁有計劃結婚？）未有，我仲有好多嘢想做，見銀行（存款）數字愈來愈少，好想生意上有作為，我肯定要有小朋友先結婚，對方都冇詐型，總之結婚一定會講，雖然都30歲，但哥哥都未結婚，我就要保持好身材同樣貌，唔想畀人覺得老，覺得應該嫁咗就算！」