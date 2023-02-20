越南童顏巨乳　大尺度露出

日本寫真界有唔少童顏巨乳女優，其實喺Cosplay界亦不乏呢類性感女Coser，好似呢位嚟自越南嘅PuyPuy就係其中之一，稚氣未脫嘅樣貌，加埋一對爆乳，男人梗係心動啦！

被誤當日本妹

相信男士們睇到PuyPuy嘅寫真時，都會畀佢嗰對激凸巨乳同可愛萌味嘅樣貌所吸引，配合埋性感嘅Cosplay服，十足一位日本童顏巨乳女優。不過，佢其實係出生於越南胡志明巿，一啲日本血統都冇㗎！不過，又難怪其他人誤以為佢係日本妹，因為無論係樣貌定氣質，都跟日系女Coser相似。事實上，PuyPuy亦表示曾經有唔少人錯認佢係日本人，話說當時佢參與一個Cosplay活動，唔單止吸引一眾男士爭住搵佢影相，更有唔少人同佢講日文，點知當大家聽到佢話係嚟自越南時，令人感到相當意外。

寫真挑戰極限

雖然PuyPuy嘅Cosplay造型火辣，而且化晒濃妝，但原來平日佢嘅打扮相當樸素。而佢本身係一位時裝設計師，唔少Coser搵佢製作服裝，就係咁，慢慢燃起佢對Cosplay興趣，成為業餘Coser，更吸引到唔少電玩公司同雜誌搵佢拍攝平面廣告，及後佢就索性成為全職Coser，並穿着自己製作嘅Cosplay服裝登場。隨住人氣愈嚟愈高，佢嘅造型亦愈嚟愈性感，更開始喺網上發售自己嘅性感寫真，結果反應相當熱烈。有見及此，早前佢就開設埋會員制帳號，畀會員欣賞超火辣嘅極限寫真，實行全力吸金！

Profile

出生地：越南

身高：162cm

三圍：35G-24-36

PuyPuy喺會員帳號發送嘅寫真，尺度相當大，如果唔係會員，亦可以Click入佢嘅社交網欣賞性感火辣寫真，尤其係一對巨乳，令人一見傾心。