馮允謙自薦做喪屍　為歌迷送驚喜

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）將於下月舉行首次紅館演唱會「JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023」，更特別製作演唱會主題曲《入場人士注意》，亦是今年首支派台歌。

新歌他有份參與曲、詞和監。拍攝MV當日，大約20位喪屍妝扮的演員參與，由酒吧場景、滾軸溜冰場、實驗室追到街頭，飾演的發明家的他研製「快樂菌」散播正能量：「今次MV唔使跳舞，但有一組動作，喺MV裏面不停做。我希望到時演唱會上，台下觀眾都可以同我一齊做，一齊投入呢首歌，感染快樂氣氛。」

Jay又說： 「今次個MV故事同演唱會主旨好相似，見到世界變到好壞，啲人唔開心，所以發明快樂病毒，感染所有人。我希望入嚟睇演唱會嘅觀眾都感染到，好投入我個騷，變得更快樂！」

而Jay在拍攝現場亦好似MV的角色一樣，與飾演喪屍的年輕人打成一片，雖然拍攝10幾小時，又熱又攰仍然有說有笑，影大合照留念。Jay收工離場前，演員齊吶喊「JayFung JayFung」一邊送他離場。至於MV最後，Jay向導演自薦，以喪屍妝壓軸亮相，希望為Fans送上驚喜。

演唱會舉行在即，Jay心情又興奮又緊張，早前放假飛加拿大探望父母親友，共聚天倫後充滿能量：「今次只係休息咗幾日，我當然好想再放長啲假期，真係太耐無放長假。不過我都好感恩，開騷前竟然有假放喎，好開心。休息完返嚟，個腦好清𥇦，工作更加投入，我又再充滿力量！」