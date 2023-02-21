【是日通勝】

農曆二月初二

癸卯年 甲寅月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：入學、祭祀

忌：交易、動土、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：20、21、30

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：身心狀態一般，容易生病，要留意天氣變化。

金牛座：財運差，投資要保持理性，意氣用事易中伏。

雙子座：愛情運最強，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

巨蟹座：事業運中規中矩，安守本分就不會出問題。

獅子座：處理錢銀問題有點糊塗，有可能陷入財困。

處女座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

天秤座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

天蠍座：自信心十足，獲異性青睞，易打破感情悶局。

人馬座：理財有道，收入水漲船高，毋須為生活操心。

山羊座：投入感不足，事業受影響，重新振作要及時。

水瓶座：謀事要識分輕重，因公忘私易變眾矢之的。

雙魚座：整體運勢比上不足比下有餘，謀事宜審慎。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 是非多

鼠：運勢平平，工作遇阻滯，幸能化險為夷。

牛：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易犯錯。

虎：頭腦清醒，行事果斷，易得貴人賞識。

兔：擺脫了霉運滋擾，事業發展重回正軌。

龍：是日沖煞，口舌是非多，心情陷低谷。

蛇：有伴侶者易為小事爭吵，宜多點包容。

馬：財運旺，投資眼光精準，要好好把握。

羊：心情糟透，易發脾氣，易讓別人吃不消。

猴：心態正面，處變不驚，做起事來快靚正。

雞：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

狗：有可能遇上難纏客戶，幸獲貴人解圍。

豬：桃花滿面，容易遇上情投意合的異性。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

名字

一個人自從呱呱落地離開母體之後，由此一刻接受了天地的磁場影響，便註定了一生的命運走勢，是富是貧，是貴是賤，已由所謂時辰八字決定了，是無法更改的，但可以略作一些改善，便是改個好名字扶助之，所以有云：「寧願生壞命，至怕起錯名」，由此可知名字是多麼重要啊！

當然，名字如何起，實是一門高深的學問，第一便是要依據出生的年、月、日、時，即四柱八字也，以此參考看看孩子之五行喜忌用神，是寒是熱，是強是弱，有否五行某一種過弱或過強等等……需要整體分析才可決定如何選取名字。

第二便是在選取名字上，不可選用太過偏僻的名字，或太過冷門而少人認識，當然，有些人特別喜愛，認為與眾不同。

第三便是不可選取一些偉人的名字，因為偉人一定要有很特別的命格，若孩子的八字並非大格局，而選取之則恐孩子受不起，故少用為宜。