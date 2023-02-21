佘詩曼「女王」回歸3帝拱照　陳山聰出新招等交手

佘詩曼（阿佘）即將返無綫開劇，劇中多位「高手」各出奇謀過招，劇本吸引，令不少新舊藝人搶着加入望跟阿佘合作。除了馬國明、譚俊彥及陳山聰3位視帝拱照阿佘外，王敏奕亦會加入與她及李施嬅鬥戲。

佘詩曼下月返無綫開拍新劇《News新聞女王》，其他女角包括李施嬅、高海寧、何依婷等，除了主打講述女主播的明爭暗鬥外，其他支線亦甚多，有不少藝員都會加入助陣拍攝，除了男主角兼視帝馬國明及客串演出的譚俊彥，應屆視帝陳山聰都會客串一個特別角色，無綫實行出動3位視帝拱照阿佘，而其他演員亦將陸續加入，單看陣容已甚有睇頭。

據知由宣布阿佘會重返娘家拍劇起，不少新舊藝人都毛遂自薦想加入劇組，望跟對方合作，踴躍程度甚高。現時看過劇本的藝人都有讚冇彈，至於山聰今次空降助陣，角色是他從未演過的類型，他受訪時說：「其實我未正式接受通知，依家仲拍緊《奪命提示》，不過難得阿佘同施嬅都返嚟拍劇，有乜嘢行行企企角色，總之可以同佢兩個交手我都係期待嘅！」說到角色是他從未做過時，他開心表示：「咁就好喇！我最鍾意演啲未演過嘅，咁先有挑戰嘛！」

王敏奕讚劇本精彩

至於剛拍完劇集《虛擬情人》的王敏奕亦會新加入，對劇本更是讚口不絕，她說：「個劇本我係非常非常之鍾意，係近年睇過精彩嘅，成為一個演員收到好劇本，真係好興奮，今次個角色好有挑戰性，但我都有信心可以畀到另一個王敏奕大家睇。」她透露將會跟阿佘、施嬅有較多戲份：「啲對手好多都係第一次合作，能夠同前輩學嘢我都想快啲開工，好想帶呢套劇畀香港觀眾睇到。」