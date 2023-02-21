東方日報C1：紀念音樂會鬧雙胞！姜濤傳壓軸翻唱悼哥哥

一代巨星「哥哥」張國榮的紀念音樂會被爆「鬧雙胞」，在哥哥忌辰的日子，有兩個大型音樂會撼到正，當中由哥哥生前經理人籌辦經年的紅館騷卡士保密，但據知有神級歌手登場，也有哥哥好友及後輩；另一邊廂則有翻唱哥哥經典作的新世代歌手，包括男團MIRROR兩大「人氣王」姜濤及Anson Lo。

今年是「哥哥」張國榮逝世20周年，圈中舉辦不少紀念活動，包括在香港文化博物館的展覽，有哥哥摯愛唐鶴德分享私人珍藏，而最矚目是哥哥生前經理人陳淑芬4月1日假紅館舉辦的紀念騷《繼續寵愛．二十年．音樂會》，怎料突然爆出「鬧雙胞」！消息指環球唱片當晚在灣仔會展同樣舉行大型紀念晚會，更傳出雙方爭相搶人，但據知兩個騷的演出單位完全不同。

陳淑芬日前為紅館紀念騷舉行盛大記者會，據聞大會有感哥哥才是主角，不想以演出名單掛帥，故一直未有公布任何嘉賓，僅透露當晚邀得很多哥哥生前好友及歌迷前來，希望大家聚首一堂緬懷一番。其實陳淑芬早年已開始着手籌備及構思哥哥的20周年紀念演唱會，演出嘉賓亦早已擬定好，故不存在「爭人」之說，聽聞會有神級巨星登場，也有多位紅星好友及後輩獻聲。

推出專輯配合

至於環球唱片繼2012年舉行過哥哥演唱會後，今年決定趁其忌辰再辦紀念騷，為配合演出，年初更宣布今年會推兩張紀念專輯，其中一張特意找來多位新世代歌手翻唱哥哥的經典作，希望為樂迷帶來新鮮感，包括已公布的MIRROR成員Anson Lo翻唱《偷情》、曾比特翻唱《有誰共鳴》，以及《聲夢傳奇2》的任暟晴翻唱《怪你過份美麗》，據知即將陸續公布的還有男團ERROR、炎明熹、女團XiX、王丹妮、組合P1X3L、陳葦璇及「壓軸登場」的姜濤，而這班新血也落實參與環球籌辦的紀念騷，另外還有環球旗下歌手AGA及許志安等。

除了這兩個大型紀念騷打對台外，據知當日下午在西九文化區也有一場紀念活動，衛蘭與關浩德獲邀出席，而連串紀念活動將由下月正式開始。

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