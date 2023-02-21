李現乘勢再拍劇　劉亦菲周雨彤爭做女友

內地女星劉亦菲入行以來首部主演的內地時裝劇、和內地男星李現合演的《去有風的地方》口碑及流量俱佳，累計播放量逾33億，2019年憑劇集《親愛的，熱愛的》而爆紅的李現，再因《去》劇令人氣大爆發，坐穩一線小生之位。李現不單因劇集題材而被封為「治愈系男神」，獲聯合國教科文組織發文讚賞，日前他更被邀請出席《去》劇研討會，分享拍攝感受及創作歷程。有指下月（3月）李現將主演同樣是家庭及治愈題材的新劇《吾鄉有情人》，但近日有內地消息爆出，女一是劉亦菲及周雨彤之爭！

有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲去年主演《夢華錄》後，再令人氣提升，想不到《去》劇更令她人氣再推上高峰，雖然她和李現的歲數相差4年，但演出效果未有姐弟戀的感覺，甜蜜互動令劇迷大為受落，自然更希望他們能「再續前緣」作第二次合作。

然而爭演李現另一半的，還有內地女星周雨彤，她和吳磊合演的新劇《愛情而已》未播已引起熱議，之前她所演的《從結婚開始戀愛》等劇已被讚演技不俗，如和李現搭檔，新鮮感當然爆燈。有網民笑言雖然想再看劉亦菲配李現，但是論年紀，比劉亦菲細7年的周雨彤始終優勝，故另有消息指28歲的周雨彤「爭仔」成功，揮低35歲的劉亦菲成為女一。