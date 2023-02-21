「香港四季樹木」 特別郵票

【特約報道】香港地處亞熱帶，植物種類豐富，超過3,100種之多。香港郵政以「香港四季樹木」為題發行一套四枚郵票，介紹四種極具季節特色的本地常見樹木，包括春天盛開的黃花風鈴木、夏天綻放的藍花楹、秋天泛金的落羽杉和冬天傲寒而立的鐘花櫻桃。

$2.20郵票 ─ 黃花風鈴木

春天盛放時一球球金黃色的花序高掛枝頭，花團錦簇、滿目黃金，景色目不暇給。觀賞黃花風鈴木的地點有南昌公園、將軍澳唐明街公園、香港單車館公園、深井馬灣碼頭、大棠等。

$4 郵票 ─ 藍花楹

其枝葉茂盛，樹冠層次分明，步入夏天花期時更變成紫藍色，繁花似錦。藍花楹於灣仔星街、屯門三聖邨、維多利亞公園、沙田公園、東涌北公園均可見其蹤影。

$5.40 郵票 ─ 落羽杉

在秋天氣溫相對清涼時，其樹葉會轉為金黃色，非常漂亮。欣賞落羽杉的熱門地點有香港濕地公園、中文大學未圓湖、粉嶺流水響、青衣公園等。

$5.50 郵票 ─ 鐘花櫻桃

其淡粉至桃紅色鐘形叢生的花朵在較寒冷天氣時盛開，極具觀賞價值。觀賞鐘花櫻桃的地點有大帽山郊野公園內的扶輪公園、香港動植物公園、香港單車館公園及獅子山公園等。

這套特別郵票及相關郵品於二月十四日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）及「郵購網」流動應用程式查閱。

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