鄧超新片演乒乓好手　接受魔鬼特訓唔識打到識

由金雞影帝鄧超導演兼主演的內地電影《中國乒乓之絕地反擊》將於下月在港正式上映，電影取材於1992年至1995年間，乒乓球教練蔡振華帶領丁松、馬文革、王濤、劉國梁及孔令輝在天津世錦賽絕地反擊的故事。務求迫真，電影請來乒乓名將馬文革擔任技術指導，聯同18位專業教練，為片中演員進行嚴格的乒乓球訓練。

鄧超飾演的男主角戴敏佳，其原型正是蔡振華，他為活現蔡振華用左手打球的特色，他接受魔鬼式特訓。最初練習時，教練要先看看鄧超的程度，鄧超自嘲:「可怕了，你看了我會反胃的。」他坦言是一個不懂打乒乓球的人，連球感都沒有，左手肯定不行，但原來右手也好不到那裡，一切由零開始，連發球都開不到。鄧超非常努力練習，除了無時無刻練習外，他甚至連食飯、寫字都用左手以幫助進入角色，又不斷看片模仿蔡振華的打球方式，實行多管齊下，最後由完全不懂打球升格至用左手打球亦能揮灑自如。

導演俞白眉形容這部電影並不是講人怎樣獲得成功的故事，這是一個講人怎樣面對失敗的故事。演而優則導的鄧超認為批評是最好的藥：「當你視而不見的時候，你是把藥放在了門外，當你真正細品的時候，這些藥全部在生效。我們是描述一個不被看好的人，和一群不被看好的人，如何走出低谷，絕地反擊的故事，希望大家能找到共鳴。」