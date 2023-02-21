前V6三宅健落實5月走人　盛傳好事近

盛傳離巢的日本前組合V6 43歲舊將三宅健，昨日(20日)深夜於官網發聲明，證實於5月2日正式離開効力30年的尊尼事務所。他表示隨著年齡與經驗增長，渴望認識新的自己，為了邁向下一個階段，才做出這個決定。他又感謝粉絲及工作夥伴一直以來的支持及關照，並透露迎接下一個新階段前，將會有一段充電時間，期待之後與大家再會。3名舊隊友坂本昌行、長野博及井之原快彥亦在社交網向他送祝福。

有指三宅健受去年10月劈炮走人的前男星瀧澤秀明影響，並對現時尊尼事務所的制度不滿，於去年11月中主動提出離巢。他完成3月10日至5月1日公演的舞台劇《港町純情奧賽羅》，作為在尊尼事務所的最後工作便離開，今後或會合瀧澤另起爐灶。

另一方面，三宅健是V6六子當中，唯一仍然獨身的成員。他與女模比留川游拍拖4年來感情穩定，並已共賦同居。他去年尾曾於電視節目中透露恨結婚，更被占卜師推算婚期在2023年。眼見前隊友森田剛離巢後，與影后老婆宮澤里惠婚姻生活美滿，三宅健亦不排除在放下偶像包袱後，與女友拉埋天窗。

而近年尊尼事務所出現離巢潮，除了三宅健外，人氣組合King & Prince主將平野紫耀與隊友神宮寺勇太將於5月23日退團及離巢，另一成員岸優太則會在秋天離開。