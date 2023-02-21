嚟緊周末食咩好　慢歎早午餐

每日返工、學習忙得團團轉，偶然都要食番餐好慰勞自己，揀一個假日，瞓到飽再來個精緻的中式、西式或日式早午餐，摸住酒杯底品嘗各式美食，幾時都咁歎。

居酒屋美食

日本人想放鬆的話，會到居酒屋和朋友同事飲番杯。灣仔居酒屋OZAKAYA 逢星期六、日及公眾假期推出早午餐，可以無限享用日式小食、1款主菜和甜品，12款小食包括有各式刺身、天婦羅壽司蝦卷、辣葱三文魚卷、和牛他他、唐揚炸雞和鹽燒雞翼等。主菜可選阿波美地雞、北海道白金豚、油甘魚餃、西京銀鱈魚、和牛西冷或龍蝦天婦羅等。甜品就有北海道奶脆牛奶雪糕、抹茶朱古力流心蛋糕和季節水果等，加指定價錢可享4小時無限暢飲，更加開心。

香檳魚子醬

魚子醬和香檳，一向是最佳配搭，中環高級意法餐廳A Lux由現時開始，逢星期六、日及公眾假期推出「Buon Fine Settimana」 春季周末早午餐，客人先品嘗西伯利利亞鱘魚魚子醬配俄羅斯鬆餅及其他配料，享受獨有的甘甜鮮味，加指定價錢可90分鐘無限暢飲指定香檳及葡萄酒，用來配魚子醬更是完美。意大利前菜拼盤會按時令轉換，有意式蛋餅、意大利風乾火腿、海鮮沙律、番茄水牛芝士及意式麵包等多款美食。主食有西班牙紅蝦闊條麵、香蒜辣椒鮮鮑魚意大利幼麵或龍蝦帶子芝士意大利燴飯。主菜可選擇烤美國肉眼扒、香煎日本宮崎A4和牛、西班牙傳統烤乳豬、意大利煙肉燒春雞或香煎盲鰽配炸生蠔。Le Dessert Chariot甜點餐車上，放滿了小巧法式千層酥、意式芝士蛋糕、馬卡龍、松露朱古力及芝士等，相信大家會有第二個胃吃甜品。

中式盛宴

提到早午餐，大多是西日美，其實中菜一樣有。灣仔新開的新派中菜高級食府永舫，餐廳裝潢中西合璧，高雅時尚。菜式融合各國風格設計，因應新張期間，店子在逢星期六、日及公眾假期推出親民價的自助早午餐，當中包括西班牙黑毛豬製作的啤梨鹹水角、兔仔餃、脆皮咕嚕肉、油爆蝦和芝士焗豬扒飯等30款美食，每位客人可獲送秘製天宮翅和半隻波士頓龍蝦，分量十足。

薄餅任食

和一大班朋友開餐，可作分享的薄餅是一個好選擇。 The Pizza Project 近日推出的90鐘內任點薄餅和飲料的Giro Brunch，每位客人可享受1人分前菜，當中有冷切肉拼盤、香炸水牛芝士和意式炸飯球，之後便可品嘗無限供應的辣肉腸薄餅、卡邦尼薄餅、 四重芝士薄餅、黑松露火腿薄餅和蘑菇雅枝竹薄餅等各種口味。飲料就有意式氣泡雞尾酒、啤酒、意大利氣酒酒和檸檬汁等，最後以榛子醬薄餅作結。中環分店於每個月的第3個星期日推出，灣仔分店則於每個月的第4個星期日舉行，想盡情吸收澱粉質，就要把握機會。