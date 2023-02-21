東冲有料到：百花齊放「泰」好睇

最新香港電視台不斷推出跟泰國旅遊有關的旅遊節目，當中由我及一眾俊男美女主持的《冲遊泰國8》成為J2台收視最高的節目。（胡慧冲提供）

近日泰國香港兩地已經全面通關，多了香港朋友前往泰國旅遊，香港電視台也不斷推出跟泰國旅遊有關的電視旅遊節目。

舉例有電視台就推出6集、每集半小時以泰國飲食為主的節目，同期也有電視台炮製共10集、每集半小時推介曼谷及馬來西亞飲食為主打的節目。不得不提，亦有由我及一眾俊男美女主持、一共20集介紹曼谷、芭堤雅及布吉島熱點的《冲遊泰國8》。

大家各有各做，最重要可以帶給觀眾資訊和一齊唱好泰國，希望可以振興當地旅遊業。被問到自己會否擔心觀眾被搶走？始終大家的觀眾客路不同，只能說句盡力做好自己。

一直以來都有不少朋友鼓勵，說會繼續支持，當中有客套話、亦不乏真心支持。無論如何今次《冲遊泰國8》的收視已經破盡昔日小弟之前的紀錄，並成為J2台收視最高的節目，可以說是贏了漂亮的一仗。

至於觀眾如何選擇、電視台怎樣安排，這些我都控制不了。

期望觀眾無論觀看哪個電視台的節目後，都喜歡泰國並到當地旅行，可以從不同方位、全面接收相關的旅遊資訊，這樣的話大贏家便是泰國。

只要有更多旅客到訪泰國、更多人喜歡這個地方，自己身為旅遊大使自然開心，大家繼續努力吧！

胡慧冲