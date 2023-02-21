上海商業．博愛單車百萬行︱方力申踩單車搵快感

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助的「上海商業．博愛單車百萬行2023」將於4月16日假昂船洲大橋舉行，為隆重其事，昨日舉行記者會，由博愛醫院董事局候任主席陳首銘、上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志、「活動愛心之星」車神黃金寶與藝人方力申以及「Star Rider」前香港花式溜冰代表馬曉晴，及前香港單車代表馬詠茹為活動掀序幕，身在內地的活動大使任賢齊也有拍片支持。記者會上黃金寶、方力申、馬曉晴與馬詠茹進行前哨戰鬥車，最後博愛醫院與上海商業銀行為善最樂，合共捐出20萬港元。

候任主席陳首銘受訪時表示感謝上海商業銀行連續6屆冠名贊助是項活動，一齊推動香港單車運動發展：「我哋希望鼓勵一家大細，一齊參與有益身心嘅活動，歡迎6歲或以上嘅參加者參與，從小培養踩單車安全意識及良好踩單車態度，一齊做運動。」此外，他亦期望藉此活動推廣綠色健康生活，鼓勵市民使用低碳環保交通工具代步，攜手共創綠色都市。談到今年活動特色，他稱每屆都有不同主題為公眾帶來新意，今次更首度聯乘Sanrio家族成員，而成員XO、布甸狗及AP鴨昨日也有驚喜現身記者會。陳首銘透露今次單車路線由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，全程約13公里，他希望能號召6,000名單車愛好者及熱心人士一同參與，為博愛醫院興建全港最大的安老院舍「博愛屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募善款，為有需要的長者提供適切服務。而郭錫志致辭時表示：「本行客戶、同事們以及支持佢哋嘅善長已經做好熱身，整裝待發，有錢出錢，有力出力，為博愛醫院、社區、社企創造善款數字，節節上升！」

身為愛心之星的方力申稱一直有留意這個活動，亦很想參與，今年終於有機會，他說：「我好鍾意踩單車，但多數喺健身室踩，比較少喺街踩。」他指最近看流年，堪輿師傅禁止他駕駛兩個轆的電單車，他無奈地說：「我每個星期都會同張繼聰、森美、張振朗一齊揸電單車，我話我哋只係兜風，好斯文，唔會攝車，有冇咁嚴重呀？師傅好輕描淡寫咁講我早幾個月前同另一個人講唔好潛水，但佢冇聽，最後走咗啦。所以依家唔可以揸電單車，咁惟有踩單車感受吓，不過好彩我仲有部三個轆嘅電單車，都可以同班朋友一齊出去兜風。」

問到姻緣方面師傅有何指點？方力申笑言都是差不多，會慢慢轉好：「話近呢兩、三年會遇到，仲會埋單，如果埋唔到單就要等多十年八年。（咁你有冇留意吓身邊人？）留意咗幾年都冇，隨緣啦！（發掘吓新？）最近大家活動多咗，真係多咗朋友同我講要介紹女仔畀我，之前只係得Bob（林盛斌）介紹。（有冇畀相你睇？）唔畀㗎，吓吓睇相就錯失咗大家嘅緣分，唔係淨係睇樣。」小方指父母已放棄他，所以沒有催婚，又坦言之前也有相睇：「試過五、六個人一齊出嚟食飯，當係交朋友傾吓偈。（你眼角高？）我唔啱佢啫！」

至於馬詠茹透露今次是首度參與該盛事：「雖然之前幾年都有邀請我，但一直遇唔啱，我又唔喺香港。（踩單車對你冇難度？）難度係冇乜，因為路程唔算長，但平時昂船洲係唔開放畀大家踩單車，所以今次好期待。」雖然馬詠茹已退役，但她為健康及健美一直保持踏單車習慣。其妹馬燕茹是電影《給十九歲的我》主角之一，問到有關電影風波，她認為應該將焦點放活動上，加上自己對電影不太知道，所以不便評論。

活動歡迎6歲或以上人士踴躍參與，有意參加人士，請即登入官方網頁進行網上報名。截止報名日期為2023年3月8日，名額有限，額滿即止。