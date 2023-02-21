驚忍唔住笑　李成景同金英光拍新劇保持距離

韓國女星李成景與男星金英光合演的Disney+韓劇《這是愛情嗎》將於明日（22日）開播，兩人今日與盛俊、Hani、金叡園及導演李光英出席發布會。

《這》劇圍繞決心復仇的女主角「沈宇宙」與成為被復仇對象的男主角「韓東鎮」的故事，「沈宇宙」與家人的幸福回憶在一夜之間突然被奪去，決定要報復影響自己人生的「韓東鎮」，卻在報復的過程中對「韓東鎮」產生其他感情。

飾演「韓東鎮」的金英光指：「東鎮是一直以來都強忍着痛苦、非常孤獨的男人。」扮演「沈宇宙」的李成景則表示：「她是努力守護珍貴東西的人，她被搶走了很珍貴的東西，內心一定懷着傷痛，很多人會覺得這是一部痛快的復仇劇，但其實是一個沒有復仇基因的人為了守護珍貴的東西而衝出去，並遇上不如預期的感情和狀況。」

問到兩人合作有甚麼趣事，李成景便說：「開始時因為我和英光哥哥太熟了，所以很難投入，哥哥也努力和我保持距離，希望能做好各自的角色。」金英光亦笑道：「在演東鎮這個角色時，我在拍攝現場總是避開李成景，因為覺得不能破壞東鎮的氣氛，我和李成景太熟了，好像不能跟她開玩笑，在拍攝的時候導演也會提醒我嘴角不可以上揚。」