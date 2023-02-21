張家輝執導《贖夢》完滿煞科　孖許恩怡扮鬼臉勁老友

影帝張家輝執導的新作《贖夢》日前舉行煞科宴，劉俊謙、朱晨麗（朱朱）、袁富華、許恩怡（Natalie）等均有現身。年紀最小的Natalie於現場相當活躍，提議家輝一起扮驚嚇樣合照，又扮出親親劉俊謙的臉，又自備即影即有相機，與現場人士打成一片，場面熱鬧！現場更安排了大抽獎，當中Natalie與朱朱均抽中獎。

對於新作煞科，家輝直言感不捨：「煞科當日都覺得這樣就完了嗎？心裏不想太快完。大家都非常落力演出，有些演員拍完自己的戲份又不願離開，想再一齊玩多陣，整個拍攝、工作氣氛都相當好。」劉俊謙亦表示：「其實我們煞科才數天，但已經好像有一段時間沒有見面。剛剛家輝哥說見到好多劇組工作人員、開工時好污糟，今日個個都很乾淨、好靚。」而Natalie也有同感說:「真係唔捨得，因為大部分都係自己拍，好想同大家一齊拍多點戲，相信好快有機會再見，做完後製我哋戲院見。」家輝聞言即鼓勵對方說：「你咁紅，咁多戲都有你份。」戲份不多的朱朱，就表示拍攝時未能見盡參演及劇組人員，直至煞科宴才發覺原來劇組陣容很大，故感恩可以參與其中。

談到拍攝點滴，家輝透露一眾演員均有非常歇斯底里的戲份，把心底不為人知的另一面揭露出來，只有朱朱的角色較為溫和，同樣有不少沉重戲份的阿謙表示：「我本來都以為壓力會好大，但家輝哥給予我漠大的信心和信任，度戲時大家都有些想法，傾下去發現有不同靈感，就會有新的選擇，覺得相當好玩。」Natalie亦指家輝擁有豐富演戲經驗，了解演員需求，拍攝時會不停協助他們，家輝即笑說：「我自己都需要別人幫忙，我同謙仔拍好重心的戲份時，都需要有人一路講背景資訊，我再做番出來。所以跟演員傾談過後發覺有更舒服的方法的話，當然要沿用來令大家演戲的準繩度更高。」