Q：我今年40幾歲，曾經跟妻子長期因家事不和，先是她不願給我碰，後來她態度軟化想同床，被我狠狠拒絕，結果分房了兩年多。在一年多前，我甚至以工作需要避疫為由而搬開。直至剛過去的農曆新年，我們終於和解，但不知為何，我本身性能力正常，偏偏同床時勃不起來，無論我怎樣放鬆自己都不行，是不是因為已習慣自給自足？我需要看醫生和服藥嗎？

阿鼓

A：伴侶一旦缺愛，容易變得完全看對方不順眼、互相斤斤計較、不在乎情感傷害，繼而沒話可聊和更加不願意待在家。長時期冷戰，幾乎百分之百波及到床笫親密。

以性抵制作為對伴侶的制裁手段，會構成心理傷害和陰影，部分情況引發後遺症。婚姻挫折和被對方拒絕，直接招致性功能停擺。有些個案，於冷戰平息後，男方縱能勃起卻發生早洩，有些則像閣下的情況。或許連案主自己亦不清楚，性功能受到關係危機所打擊。當負面情緒連環爆發，男方易有「心理性陽萎」或「心理性早洩」，女方則容易出現性冷感、性交疼痛等心理後遺症。

因心理造成的性功能障礙，初階段處理可依靠助性藥先去恢復房事，同時專注於修補關係，期望可在一兩個月內排除心理阻障。假若性障礙不幸持續，停服助性藥物便不行，暫莫強求成功完事，應考慮向性治療師求助。性治療師會教導伴侶技巧，回家作親密練習，例如運用「感覺焦點練習法」（Sensate Focus Exercise），雙方從親密起點重新做起，讓陌生變親近，從而消除性功能障礙。

李偉儀