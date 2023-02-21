結婚周年鬥恩愛！梁芷珮閃晒夫妻旅行相　蔣怡孖老公撐枱腳

旅遊達人梁芷珮（Christy）今日（21日）與老公慶祝結婚19周年紀念，她在社交網晒出多張與老公遊歷世界各地的照片，相中夫妻情深互望，又不乏泳照，睇見都Sweet。他們剛剛做導遊帶完冰島團回港，留港4日後又要再飛，故今年的周年紀念節目竟然是剪頭髮和打邊爐。Christy說：「因為好難得可以同小朋友食飯，所以周年紀念會同小朋友一齊食，可能去咗兩轉冰島，我哋好想食本地嘢，所以今年一啲都唔浪漫，去打邊爐！」Christy與老公向來不愛互送禮物，加上周年紀念跟情人節好接近，無預備禮物，但今年終於有禮物收：「原來有禮物，妹妹畫咗個心畀我，哈哈！」

而藝人蔣怡與珠寶設計師老公翁狄森今年亦慶祝結婚10周年紀念，他們的結婚周年共有三日，分別在2、3和4月，即是擺酒、在非洲舉行的婚禮和在港簽紙。蔣怡說：「每年睇邊日得閒就慶祝邊日，有時3日都會慶祝，好彈性。今次2月我哋約咗幾個好親嘅朋友去一間好想去嘅餐廳，裏面有爵士樂隊表演好浪漫，好開心。」蔣怡稱原本計劃想大搞，但今年大家都好忙，無時間休息，大家有默契地只想靜靜地度過：「3、4月都唔會大搞，想以結婚周年為藉口請朋友食飯傾偈。」至於禮物方面，她笑言：「先生帶我周圍飲飲食食都算係禮物，佢知我無特別鍾意乜嘢，有飲有食就開心。」