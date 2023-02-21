比堅尼網紅 奇招出位

比堅尼可以話係靚女嘅「最強戰衣」，唔止可以凸顯出身材有幾火辣，仲可以令周邊男士獲得視覺上嘅享受，難怪好多女網紅都以性感比堅尼示人，金髮美女Summer Brookes更諗出奇招，成功上位。

模特兒出身

講到出得街而又性感嘅衣着，相信好多人都會第一時間諗起泳衣，而又稱三點式泳衣的比堅尼（Bikini），更加係女性展現自己性感一面嘅首選，難怪好多女星都着過，藉此吸睛吸人氣。來自美國達拉斯嘅Summer Brookes，就係一位經常以比堅尼示人嘅網紅。喺2022年初開始活躍於網絡社交平台嘅佢，樣靚身材正，着啲衫勁少布，擺親甫士都好Sexy，所以唔少人都以為佢係脫星，事關「Summer Brookes」呢個名字又真係喺四仔作品中出現過，但其實佢只係一名成人模特兒，從未演出過任何成人作品。據Summer Brookes表示，過去幾年受疫情影響，演出機會少咗好多，於是喺朋友介紹下，開始將自己啲比堅尼寫真擺上社交帳號，希望催谷人氣。

換衫求突圍

起初Summer Brookes以為憑住一對34DD巨乳，加埋一身性感比堅尼就一定掂，殊不知現實同想像有好大出入，可能係因為網絡上有太多比堅尼女郎寫真，根本唔易突圍，於是佢決定放手一博，膽粗粗喺IG分享換比堅尼短片！雖然佢喺換衫過程中，全程背對鏡頭，但足以令男士想入非非，結果真係畀佢殺出一條血路，人氣大爆發！由於做法太出位，好快換嚟帳號被封嘅結果，但佢眼見自己已打響名堂，決定喺網上再接再厲，乘勢開設埋OnlyFans帳號搵真銀。果然如佢所料，雖然新嘅帳號少咗人粉絲，但OnlyFans嘅人氣直線飆升，加上唔再受尺度限制，演得更加放，支持者亦睇得更開心！