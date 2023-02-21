菊梓喬開騷受罪　轟傷耳膜險聾返港急撲醫院

「星夢一姐」菊梓喬在澳門開騷被爆發生嚴重意外！因現場音響機器突然出現故障，她慘遭超標分貝直接「炸」耳，台上的她承受着10級痛楚，險些暈倒舞台，耳膜嚴重受損的她擔心聽力受影響，返港即秘密到醫院求助！

菊梓喬（Hana） 被爆今晚（21日）現身九龍一間醫院求醫，軟弱無力狀甚痛苦，盛傳她日前在澳門舉行演唱會時發生嚴重意外，耳膜被超標分貝「炸」傷，痛得她全晚不停嗌，強忍着如酷刑般折磨，但仍盡力發揮專業態度唱足2小時。完騷後她幾乎暈倒，步履不穩由助手攙扶離開，連日發高燒的她終於捱到返港，即飛撲到醫院治療，並在社交網限時動態上載一張醫院照。東網就此事聯絡Hana，惟至今仍有回覆。

神情痛苦 死頂獻唱

據知，當日Hana開騷時以多個性感造型登場，包括吊帶低胸裙及高衩露腿，並邀請音樂人鄧智偉擔任嘉賓合唱兼為她彈琴伴奏。她一口氣獻唱逾20首經典歌曲，現場反應相當熱烈，從網上流出的片段可見，她一開口即突然大叫，有觀眾聽到她不停嗌痛，但因現場歡呼聲太大，故未有為意。而Hana本能反應即時扯甩左邊的Ear Mon（耳機），流露一剎那痛苦神情，由於音樂已響起，她作深呼吸狀便投入高歌。

唱完一曲後，她在台上不停望工作人員，手指着右耳的耳機說：「要細聲啲。」全晚見她多次不停用手整耳機，表現得不甚自然，而且頻頻忍不住說：「好痛呀！」有次她落台換衫，可能其咪高峰沒有關掉，觀眾清楚聽到她說：「好痛呀，要細聲啲……炸聾我隻耳」、「可唔可以細聲啲，唔該」、「真係要細聲啲，我隻耳仔好痛！」初時表現有點慌亂的她，仍堅持唱足2小時，期間更專業地走落台與觀眾打成一片，但大部分時間她只靠聽一邊耳機，未知是否難忍痛楚，她不時皺眉兼閉眼。有樂手爆料指當晚音響出現問題，導致音樂超標至100分貝，令她耳膜受損。

更衣室遭人「亂入」

Hana在演唱會被超標音量轟炸耳膜，原來在後台更慘叫過一聲！當時她在房內更衣，怎料突然有人「盲舂舂」衝進來，加上門外人來人往，嚇到她大叫，但驚魂未定又要趕出場，有指她委屈想爆喊。完騷後，她耳朵痛得想暈，當時她覺得其中一隻耳朵似失聰，完全聽不到聲音，她又驚又痛，但得知門外有歌迷等她，腳步浮浮的她堅持在工作人員攙扶下跟歌迷拍照留念。前日記者問Hana開騷情況，當時她回覆：「開心嘅，見到好多人特登嚟支持自己，好多歌迷都係喺外地過嚟，有啲完騷喺門口等咗我好耐，所以我全部逐個影完相為止。」但她絕口不提演出期間發生意外，導致其耳膜受損一事。