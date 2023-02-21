陷入發情期　自動送埋嚟

女仔主動啲又熱情，男人梗係鍾意啦！好似日本AV界嘅「發情期系列」咁，講班囡囡陷入發情期，見到男人就會發晒姣咁主動勾引，佢哋熱情如火令人甘願成為洩慾工具，更玩到難捨難離呀！

如狼似虎

於SOD出品嘅《極限之我慢狀態性慾大解放》中，MINAMO為咗拍呢部作品，被公司安排進行一個月嘅禁慾期，之後喺拍攝時佢就變得飢渴無比，一見到男優即刻又攬又錫，仲話一定要砌到高潮迭起咁話！見到阿妹如狼似虎，班男優都唔敢輕敵，除咗兩個拍住上，仲出動埋震動玩具，果然令MINAMO欲仙欲死，仲因為飽受快感衝擊而出現痙攣兼潮吹大爆發！

色誘大叔

喺maryGOLD推出嘅《勾引鄰家大叔每天揮汗如雨》入面，菜月光趁放假返鄉下住幾日，不過住慣大城市嘅佢，住喺農村地方真係唔習慣，最慘仲係連冷氣機都冇，搞到佢日日都要抵受暑熱天氣，亦因為咁，令光妹嘅情慾神經被喚醒，咁可以點解決呢？於是佢走去色誘鄰居大叔，對方見難得有後生女送上門，梗係出盡耕田嘅氣力同光妹砌過夠啦！

姣擒素人男

由片廠e-kiss炮製嘅《這個女孩子正處於發情期》，講述倉本蓳慾火大爆發，但係今次佢就唔搵AV男優作發洩對象，而係尋找素人男優當中到底有冇臥虎藏龍，能夠喺床上滿足到佢，於是蓳妹喺街上四處姣擒男人，果然畀佢色誘到幾個素人男答應同佢拍AV，雖然素人男嘅性能力參差不齊，好在蓳妹一早已預備各種情趣玩具幫手，令素人男可以輕鬆咁令佢高潮迭起。

簡評

所謂女追男隔層紗，女仔要令男人對自己愛到難捨難離真係話咁易，好似今次為大家介紹嘅發情期AV作品系列中嘅女主角咁喇。當中本仙最鍾意MINAMO主演嘅《極限之我慢狀態性慾大解放》，因為佢肌膚白滑上圍激凸，加上佢表現得非常飢渴，除咗同男優激戰夠精彩，更喺途中亂咁噴水，令人睇得相當興奮。