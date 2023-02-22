【是日通勝】

農曆二月初三

癸卯年 甲寅月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、祈福

忌：嫁娶、取魚、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、15、26

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：健康響警號，飲食要定時，提防腸胃出問題。

金牛座：愛情運差勁，沒有道德的人，不值得你去愛。

雙子座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

巨蟹座：運勢中規中矩，着藍色衫可助你增強人氣。

獅子座：謀事多阻滯，毋須氣餒，就當是一種磨練。

處女座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

天秤座：愛情事業兩得意，生活稱心，要學懂感恩。

天蠍座：工作表現獲肯定，宜再接再厲，成功在望。

人馬座：運氣好也應保持低調，得意忘形易招話柄。

山羊座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

水瓶座：事業運平平，要腳踏實地，切忌心存僥倖。

雙魚座：幸運指數居首位，財政上可立於不敗之地。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 易犯錯

鼠：工作運平平，內心着急，幸獲貴人幫忙。

牛：思路清晰，謀事能抓住重點，成功在望。

虎：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

兔：靈感不絕，敢付諸行動，可獲別人認可。

龍：被突如其來的問題考起，切勿鑽牛角尖。

蛇：是日沖煞，心不在焉，處事手法惹爭議。

馬：財運差勁，不宜作大額投資，小心受騙。

羊：人緣好，自信心十足，聯誼會友可盡興。

猴：判斷力下降，投資宜三思，避免破財。

雞：謀事忌操之過急，深思熟慮才會有運行。

狗：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

豬：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年財運

人人都希望財星高照、財源廣進，踏入兔年之始，應抱着積極正面的理財信念，同時也可在虎年的財位放置適合的家品催旺財運。

八白旺財星有影響財富及事業升遷的力量，每一年財星飛臨的方位不盡相同，在2023癸卯兔年，八白財星飛臨正南方，財星屬土，因火生土，若要催旺吉星力量，住所的正南方最好擺放屬火及屬土的紅、黃兩色家居用品，簡單如梳化墊、抱枕、桌布等也可以多加利用。辦公室就可以多使用紅、黃色的文具用品。而象徵財富的金色吉祥物，例如聚寶盆、金元寶等，也有催旺財運的作用。

財星位置也適合以水催旺，正南方可以擺放方形的紅色花盆，並種植水種植物，以植物的靈動力進一步帶動財氣，注意盆栽的水要定期更換，並且定時清潔花盆，避免藏污納垢；要注意及時更換枯萎的植物，保持生命力。

另外，正南方一帶也最好保持整潔乾淨，避免堆放雜物及垃圾，居住及工作環境清潔明亮，減少視覺凌亂，自然心平氣和，住得舒適，更容易帶動財氣呢！