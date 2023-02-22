郭富城「床戰」林家棟　出盡真力驚撞親

郭富城與林家棟兩位影帝出名搏盡，在新戲打到飛起，城城親身上陣作高空拍攝，家棟則負傷肉搏，足見對電影業的熱誠。城城更自爆已有全盤大計，希望「登6」前圓夢，一嘗執導筒滋味。

郭富城與林家棟早前為電影《斷網》接受訪問，分享拍攝點滴，戲中城城透過網絡與黑客搏鬥，和家棟派來追捕的殺手展開連場打鬥，拳拳到肉絕不輕鬆！他表示今次是繼《西遊記之孫悟空三打白骨精》後打得最多的一部戲，而且全部親身上陣：「喺中環追逐嗰場戲打足7日。（有冇受傷？）周身瘀就在所難免，《斷網》係真打，絕無花巧，頭兩日真係唔適應，要跳牆同喺棚架上打，有做足保護措施墊晒Pad。」

望「登6」前執導筒

談到戲中一幕在狹窄房間床下底埋身肉搏，2人大呻又熱又逼，家棟更是赴傷上陣：「前一晚拍《惡行之外》整傷個鼻腫晒，同事叫我影張相畀監製鄭保瑞睇話取消，我話『你信我啦唔會㗎，因為係鄭保瑞，一樣會叫我開工』，結果佢真係覆話諗到點拍，叫我過去。」城城補充：「地方實在太狹窄，只夠我哋兩個演員同一個攝影師，又要搶對方支槍，又要用真力，好驚撞到佢。」問到是否一Take完成？家棟笑說：「梗係唔會，鄭保瑞呀！」

家棟表示與城城都是電影發燒友，經常談論電影，更大爆對方想做導演，城城亦直認已有全盤大計：「諗咗8年，已經度好劇本，係講復仇，有友情、愛情同親情，當然亦會有動作，或者自導自演，希望60歲前圓夢。」

場地：香港文華東方酒店

髮型：Ian Wong@ii hair & nail（郭富城）；梁佇鳴Alex@Salon Nova（林家棟）